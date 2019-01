Le jeudi 10 janvier 2019 à 6heures du matin le Commissariat de Kalabankoro appuye par la FORSAT a fait irruption sur le marché de Kalabankoro, plus de quarante malfrats et 80 prostituées dénichés puis interpellés, des objets divers ont été saisis.

Comme le confirme bon nombre d’habitants dudit secteur, le marché de Kalabankoro est actuellement un marché quasiment abandonné car mal sécurisé par la mairie.

Et la triste réalité est que cet abandon du marché profite aux malfrats, prostituées et autres gangs qui se sont profité pour l’en faire de leur quartier général. Après plusieurs plaintes et renseignement donnés aux agents de police du commissariat de Kalabankoro par les habitants du quartier et les passants. Le CPP Mamadou Mounkoro, avec son dynamique équipe de brigade Recherche dirigée par l’incontournable Capitaine de police Boubacar Traoré ont eu la bonne idée de solliciter la vaillante Force Spéciale de la Police afin d’organiser cet assaut plus que fructueux au grand bonheur de la population.

Comme l’espace du marché est très large alors les malfrats, une fois qu’ils s’emparent d’un objet ils disparaissaient dans le marché sans laissé de trace.

Compte tenu de cela l’assaut bien concocté avec une centaine d’hommes a très sérieusement cerné ledit marché tout en mettant une équipe très spécialisée en fouillé au milieu afin de fouiller les coins et recoins et même les magasins du marché. En un temps record, en fin de la fouille les hommes de Mamadou Mounkoro ont mis la main sur des armes blanches entre autres : des machettes, des coupecoupes, une très grande quantité de Chanvre indien et des objets divers. Plus de quarante personnes interpellées dont 3 femmes et quarante-trois hommes.

Le constat est qu’il y a plus 80 jeunes filles mères dans les locaux de ce marché et elles se prostituent seule. Après des enquêtes sur ces personnes il y’a 10 récidivistes notoires très réputés dans les vols et braquage. Ils sont à leur nième arrestations par la police et ils vont devoir répondre de leurs actes devant le juge a martelé le Commissaire Principal. Quant aux autres qui ont eu la chance d’être libérés ont été bien avertis de chercher ailleurs que les locaux du marché sinon la prochaine fois…

A suivre

Ben Abdoulaye

Source : L’œil du Peon

Commentaires via Facebook :