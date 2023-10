Police nationale : Fin de formation pour 232 nouveaux commissaires

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé, vendredi dernier, la cérémonie de baptême de la 18ème promotion des élèves commissaires de police. L’événement s’est déroulé à l’École nationale de police «Amadou Touré dit Ghandi» et a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le président du Conseil national de Transition, le colonel Malick Diaw, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, ainsi que le directeur général de la police nationale, le commissaire général de brigade Soulaïmane Traoré.

La 18è promotion des commissaires de police porte le nom de «Feu inspecteur général Alioune Badra Diamouténé». Ils sont au total 232 nouveaux commissaires, dont 34 personnels féminins, à avoir relevé le défi de sept mois de formation pour mériter d’être propulsés à la tête du commandement.

Lors de la cérémonie, les nouveaux commissaires ont reçu leurs épaulettes et leur sabre, « symbole du commandement et de la galanterie » des officiers.

Avec une moyenne de 15,10/20, le commissaire Soungalo Oumar Diarra s’est distingué major de la promotion, témoignant ainsi de sa constance, de son assiduité et de sa détermination dans l’instruction.

Peu avant la prestation de serment des récipiendaires, le contrôleur principal de police, Issa Fomba, directeur du Centre de la formation spéciale, a donné lecture de la biographie du parrain, avant de prodiguer quelques conseils aux nouveaux commissaires quant à l’exécution efficace de leurs missions quotidiennes. Le serment prêté contient en substance, l’engagement des promus, face au drapeau national et au chef de l’État, à respecter et à faire respecter les lois, à préserver l’image de la police nationale, à servir avec loyauté et diligence. la nation, à servir les intérêts des citoyens et à n’utiliser, enfin, la force que pour le service de la nation.

Le directeur général de la police nationale a profité de cette occasion pour remercier le chef de l’État pour ses efforts constants visant à améliorer les conditions de vie et de travail des Forces de défense et de sécurité. Le commissaire général de brigade Soulaïmane Traoré a souligné que la formation des élèves commissaires avait intégré le nouveau paradigme de l’environnement sécuritaire, en leur fournissant de nouvelles connaissances et compétences, notamment en matière de déploiement sur les théâtres d’opération.

Le directeur général de la police nationale a rappelé les nombreuses activités menées par la police dans le cadre de la sécurisation du territoire national grâce à la modernisation de ses moyens d’intervention. Poursuivant, il a souligné que «la lutte contre la criminalité n’autorise aucun répit» et a exhorté les nouveaux commissaires à rester vigilants. Il a également évoqué les efforts considérables du président de la Transition pour équiper la police en moyens roulants et pour construire de nouveaux commissariats, une première, selon lui, dans l’histoire du Mali.

Le chef de l’État a souligné dans une interview que la cérémonie de sortie de la 18ème promotion de la police nationale est un grand jour, car elle marque un pas supplémentaire dans le renforcement du dispositif sécuritaire du pays. Il a rappelé que la police est un maillon essentiel de la chaîne sécuritaire et qu’elle interagit le plus avec les populations. Le colonel Assimi Goïta a encouragé le renforcement des ressources humaines et l’amélioration de la qualité des formations pour que la police puisse être une véritable force d’assistance et de proximité.

Le chef suprême des Armées a salué cette cérémonie en tant que couronnement, car elle marque la première promotion des élèves commissaires après le processus de militarisation de la police, une demande exprimée par le peuple le malien lors des Assises nationales de la refondation en décembre 2021, at-il rappelé. Le président Goïta a invité les nouveaux promus à prendre conscience de leurs responsabilités et à assumer leur part de leadership dans la gestion de la sécurité du pays.

Il les a encouragés à incarner les mêmes valeurs que leur parrain, feu l’Inspecteur général Alioune Badara Diamoutené.

Une minute de silence a été respectée lors de la cérémonie en mémoire de toutes les victimes d’actes criminels et barbares, soulignant ainsi l’importance accordée à la lutte contre la criminalité et au maintien de la paix et de la sécurité dans le pays.

Source Présidence de la République

*Le titre et le chapeau sont de la Rédaction

