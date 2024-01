19e conférence nationale du PASJ : Abdel Karim Konaté «Empé» annonce les couleurs de sa présidence

Un an après la 18ème, l’Adema-PASJ était de retour sur la scène, le 30 décembre 2023, dans le cadre de sa 19e conférence nationale. Le rendez-vous des Abeilles s’est déroulé à la Maison des Aînés, sous l’égide de son vice-président, Abdel Karim Konaté «Empé». Pour cette occasion, les Rouges et Blancs ont mis la barre très haut en termes de mobilisation. Les sous-sections et sections du District de Bamako et de l’intérieur du pays ainsi que les membres du Comité exécutif du parti ont massivement répondu au premier rendez-vous d’envergure depuis le décès de leur président, Pr Marimantia Diarra. La 19e conférence des Ruchers a ainsi accusé la présence d’une brochette impressionnante de figures emblématiques dont l’ancien président de la République par intérim Pr Dioncouda Traoré, le Pr Ali Nouhoum Diallo, Boubacar Alpha Bah, entre autres.

Intervenu à un moment où le PASJ se trouve à la croisée des chemins depuis la perte définitive de leur suprématie dilapidée dans les querelles intestines et le manque de cohésion entre autres, comme en témoigne le thème de la journée « rassemblement et pardon », ledit conclave Abeilles a donné lieu à un renouvellement de leur offre politique et servi d’opportunité de mobilisation des rangs pour les futures échéances.

Après plus de 30 ans existence, le parcours et les acquis du PASJ suscitent autant de fierté chez ses militants et responsables du parti que d’interrogations et d’incompréhensions quant au positionnement de la Ruche par rapport à la Transition en cours. Sur la question le nouveau président dit Empé s’explique en ces termes : « …nous sommes incompris ! Pourtant, notre seule boussole reste la stabilité du pays et la recherche de voies idoines pour sortir de la Transition dans les meilleures conditions». Et Abdel Karim Konaté de tendre la main à la classe politique et aux Maliens, en proposant une vaste alliance politique et électorale bâtie autour d’une nouvelle offre politique fondée sur la redevabilité et la gouvernance vertueuse. Selon le président des Ruchers, les électeurs maliens ne veulent plus d’alliances de circonstance au contenu douteux et qui se brisent dès que les objectifs personnels ne sont plus assurés. Ainsi, pour les futures élections, assure-t-il, l’Adema travaille avec d’autres formations politiques à l’avènement d’une plateforme politique et électorale qui, selon ses explications, aura pour objectifs entre autres de se doter d’un programme de gouvernement commun pour une République sociale et solidaire.

Investi au poste de président du parti dont il assumait l’intérim suite au décès brutal de Marimantia Diarra, «Empé» s’est engagé d’être un président au service de l’unité, de l’idéal commun et de la cohésion de l’Adema-PASJ et non le président d’un clan ou d’un groupuscule de cadres. «Je ne serai pas l’otage non plus d’une quelconque ambition personnelle », a-t-il rassuré, en assumant en toute humilité la responsabilité de sa nouvelle mission. Il a ainsi exhorté ses camarades à la cohésion abeilles et au pardon pour maintenir ensemble le cap, franchir les obstacles, décider les batailles à mener, opérer les choix, assumer des défaites, combler des attentes, lever les équivoques, apaiser les colères et supporter les déceptions.

Amidou Keita

