Hier, lundi 22 août 2022, le tirage au sort des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile au collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) a eu lieu au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Ledit tirage a été organisé par le cabinet de Maître Alhousseyni Diop, Huissier commissaire de justice près le ressort judiciaire de la cour d’appel de Bamako. Au terme du processus, 8 représentants des partis politiques et 6 représentants de la société civile ont été tirés au sort. Par contre, certains « grands » partis politiques comme l’Adema-PASJ, la CODEM, le RPM, l’UDD, Yelema (Changement) n’ont pas déposé de dossiers de candidature. Ils estiment que le tirage au sort n’est pas logique et viole la loi électorale de 2022.

Plusieurs personnes ont pris part à cette cérémonie de tirage au sort au CICB dont les représentants des partis politiques et de la société civile, le coordinateur des chefs de quartiers de Bamako, Bamoussa Touré. Le tirage au sort a concerné 75 partis politiques et 11 organisations de la Société civile retenus à l’issue des travaux de la Commission de suivi de la mise en place de l’AIGE.

Au terme du processus, 8 représentants des partis politiques et 6 représentants de la société civile ont été tirés au sort. Pour les représentants des partis politiques, il s’agit de Oumou Dicko du Rassemblement Malien pour le Travail (RAMAT-PARTI RAHMA) ; Mme Dao Hawa Kanté de l’Alliance Malienne pour le Travail (AMAT) ; Mme Coumaré Nana Konaté de la Synergie des Initiatives pour la Renaissance Africaine (SIRA) ; Mme Léila Walet Ibrahim de la Convergence pour l’Emergence du Mali-Faso Jo Ton (CEM-FJT) ; Salomon Ongoïba de l’Alliance pour la Promotion et le Développement du Mali (APDM) ; Harouna Cissoko du Front Uni pour la Démocratie et le Changement (FUDEC) ; Youssouf Coulibaly de l’ Initiative pour la Refondation du Mali (IRMA) et de Abdrahamane Bakhaga de la Force Citoyenne et Démocratique (FCD). Les représentants des organisations de la société civile sont : Djénébou Diakité de la FORSAT civile ; Mariam Dicko du Centre Malien pour le Dialogue Inter-parti et la Démocratie (CMDID) ; Mme Traoré Nane Sissako du Conseil national de la société civile (CNSC) ; Fily Moussa Kanté du RECOTRADE ; Sékou Coulibaly du Collectif des Régions Non Opérationnelles (CRNOP) et Moussa Keïta de l’Ordre des Notaires. A la fin des travaux, Maître Alhousseyni Diop, Huissier commissaire de justice, a fait savoir que les noms des personnes tirées au sort seront communiqués au Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation qui poursuivra le processus de désignation des 4 représentants des partis politiques et des 3 représentants de la société civile au collège de l’AIGE.

Par contre, certains « grands » partis politiques comme l’Adema PASJ, la CODEM, le RPM, l’UDD, Yelema (Changement) n’ont pas déposé de dossiers de candidature. Ils estiment que le tirage au sort n’est pas logique et viole la loi électorale de 2022. Pour preuve, la CODEM dirigée par l’ancien ministre, Housseini Amion Guindo, a rejeté le mode de désignation par tirage au sort des représentants des partis politiques. « Pour la CODEM, ce procédé, inédit dans l’histoire de la démocratie au Mali et partout ailleurs, déroge au respect des règles et esprit de la démocratie universelle en matière politique. Il faut noter qu’en procédant de la sorte le ministère viole l’article 7 de la loi électorale », indique la CODEM. Selon le vice-président de l’UDD, Brahima Silimana, le tirage au sort n’est pas logique, voilà pourquoi son parti n’a pas déposé de dossier de candidature. Il a fait savoir que la désignation des représentants des partis politiques pouvait se faire parmi les regroupements des partis politiques ou à travers le poids des partis politiques au sortir des dernières élections. « On pouvait choisir d’autres méthodes, mais pas le tirage », a déclaré Brahima Silimana. Le 5 août dernier, le président de l’Alliance EPM, Dr. Bokary Tréta, président du RPM, a adressé un courrier au ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Colonel Abdoulaye Maïga, pour exprimer leur désapprobation face à la désignation des représentants des partis politiques au collège de l’AIGE par tirage au sort.

A rappeler qu’aux termes de l’article 7 de la Loi n°2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale, le Collège, organe délibérant de (AIGE), est composé de 15 membres désignés sur la base des critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d’impartialité ainsi que de jouissance des droits civiques et politiques. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques et de la société civile, en raison de 08 membres pour les pouvoirs publics, 04 pour les partis politiques et 03 pour la société civile. En application de cette disposition, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, a convié les cadres de concertation avec les partis politiques et les organisations de la Société civile, les 21 et 22 juillet 2022 pour proposer les modalités de désignation de leurs représentants au Collège de l’AIGE.

A l’issue de ces concertations, aucun consensus n’a pu être obtenu pour les modalités de désignation. « C’est ainsi que les Autorités, en vue du respect du chronogramme des réformes politiques et électorales et d’assurer la neutralité absolue du processus, ont décidé de procéder à un tirage au sort pour la désignation des représentants des partis politiques et des organisations de la Société civile au Collège de l’AIGE. Par correspondances en date du 29 juillet 2022, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, a invité les 273 partis politiques et 96 organisations de la Société civile à proposer 02 candidats dont une femme. Considérant le manque de consensus sur les modalités de désignation aussi bien au sein de la classe politique qu’au sein de la Société civile ; considérant les contraintes de temps pour la mise en place de l’AIGE ; le Gouvernement a décidé de procéder à la désignation de leurs représentants par tirage au sort », révèle le règlement intérieur du tirage au sort.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :