Le chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Mali a été reçu hier par le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga à la Primature. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la crise dans notre pays, marquée par une tension entre le Mali et certains de ses partenaires.

Pour Bart Ouvry, il est important de continuer à dialoguer. «Nous espérons que dans les jours à venir, on trouvera les éléments pour un consensus ou un large accord avec, particulièrement, les pays de la région », a indiqué Bart Ouvry.

Selon lui, il est important pour notre pays, vu sa situation territoriale, de rétablir les relations avec ses partenaires. «Nous aussi, en tant qu’Européens, voulons faire tout le possible pour trouver des pistes et rétablir non seulement le dialogue, mais in fine, de trouver des solutions », a-t-il assuré.

Pour le diplomate européen, le «vrai problème du Mali, aujourd’hui, c’est la lutte contre le terrorisme». «Et là , nous, Européens, nous voulons être avec les Maliens pour trouver des solutions durables», a déclaré Bart Ouvry. Au cours de cette rencontre, l’ambassadeur de l’UE a remis au chef du gouvernement un livre portant sur la diversité culturelle de notre pays et l’environnement.

Commentaires via Facebook :