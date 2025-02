Il y a 5 ans maintenant le pouvoir du Président feu Ibrahim Boubacar Keïta a chuté, donnant place à une Transition en 2020 et qui fut rectifiée par la prise du pouvoir du Général d’Armée Assimi Goïta en 2021. Après 5 années d’exercice de cette période d’exception, Nouhoum Sarr, membre du Conseil National de Transition (CNT) s’est prononcé sur le bilan de la transition, lequel, à ses yeux, est éloquent. « N’en déplaisent aux petits sorciers dont l’agenda est clair : faire tomber les sauveurs du Mali…» a-t-il ajouté. Ainsi, le président du Parti Front africain pour le Développement (FAD) ne manque plus d’occasion pour égrener le chapelet des actions posées par le pouvoir actuel, tel un fervent défenseur.

Une fois de plus, dans la semaine écoulée, Nouhoum Sarr, membre du CNT a réagi sur le bilan de la Transition sur le mur de son compte Facebook. Comme pourrait-on s’y attendre, il a parlé du satisfecit des réalisations des 5 ans du régime transitoire qui lui fera dire que : « Le bilan parle, les chiffres sont éloquents, ne les perdons jamais de vue. Il est une constante en politique que lorsqu’on vous combat, rien n’est régulier. Vous recevrez des coups, oublier d’en donner est suicidaire. Le bilan de la transition est éloquent n’en déplaisent aux petits sorciers dont l’agenda est clair, faire tomber les sauveurs du Mali, ils ne rateront aucune occasion pour saper le moral, heureusement que le peuple malien est encore debout, la visite du PM à Ségou en est une preuve vérifiable ».

Dans cette dynamique, il a ajouté qu’en moins de 5 ans, l’Armée malienne est passée de 22.000 à plus de 65.000 Hommes avec des armes individuelles. Pour ⁠le recrutement des auditeurs de justice, de 316, qu’il a été de 400 à 716 pour renforcer le corps de la Magistrature. En plus ⁠du recrutement de plus de 2000 nouveaux fonctionnaires civils. « ⁠Le plus vaste programme d’armement que le pays n’a jamais connu de Soundiata à nos jours. ⁠Le retour de plus de 90.000 km2 dans le giron national (Kidal, Ber, Tessalit etc…). Tout ceci avec le budget national sans aucune aide étrangère. Ils n’ont jamais pu le faire quand ils étaient au pouvoir » a martelé M. Sarr.

Sans oublier de mentionner qu’ils sont prêts sur tous les plans à préserver les acquis et défendre leur bilan qui n’est pas comparable aux 30 ans de gestion passée.

A savoir qu’après ce post, ils ont été nombreux, les internautes à rebiffer et traiter cette réaction de M. Sarr de ‘’Sortie ratée’’. Comme dit ce proverbe berbère : « Toute personne trop bavarde, ne récolte que du tort ».

Mariam Sissoko

