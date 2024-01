Chronique du jour : Pourquoi investir dans les R&D ?

Dans une sphère engorgée par une forte concurrence, et une demande de plus en plus croissante, les entreprises sont obligées de s’adapter à la réalité afin de garantir leur pérennité et conserver leur part de marché. De ce fait, il est important pour elles de faire des études et analyses de marché approfondies pour identifier les besoins actuels et futurs (les multiples opportunités existants sur le marché et d’anticiper en créant le besoin). L’objet de notre chronique du jour porte sur la nécessité pour les entreprises d’investir dans les Recherches et Développement – R&D. Lesquelles, de nos jours, sont devenues une fonction indispensable quant à la maîtrise totale de leur marché.

La fonction Recherches et Développements se définit comme l’ensemble des processus qui assurent la faisabilité industrielle d’une recherche fondamentale ou d’une invention. Cette fonction dans l’entreprise développe des innovations pour ensuite les transformer en découvertes ou en produits innovants. Elle est un facteur déterminant pour une entreprise qui veut rester en compétition et disposer d’un avantage concurrentiel sur les concurrents.

Atouts

La fonction R&D apporte de l’invention, ce qui augmente le niveau de compétitivité des activités économiques tant sur le plan financier que sur le plan qualité. En boostant la fonction R&D, plusieurs atouts sautent à l’œil surtout venant de l’équipe tels que :

L’éclosion d’idées innovantes et sans limite, le développement des compétences des chercheurs et ingénieurs qui acquièrent de nouvelles compétences, et le maintien d’une ouverture d’opportunités de partenariat ou de coopération.

Impact de l’optimisation

Optimiser dans les R&D ne peut avoir que des impacts positifs dans une grande entreprise. Cette fonction leur permet de créer un besoin unique sur le marché à travers l’innovation dun produit ou l’invention d’un produit sur le marché. De ce fait, elle ne peut que favoriser l’avantage concurrentiel de l’entreprise sur les autres. Ses impacts peuvent porter sur le :

Plan production : Car produire en permanence de nouveaux produits est synonyme de performance de l’entreprise. Le processus d’innovation est une activité stratégique dans la gestion de l’entreprise. En gros, cet investissement accroît la productivité.

Plan financier : Car les sommes investies en R&D contribuent à l’amélioration des produits de l’entreprise, notamment grâce aux nouveaux produits et aux produits protégés par des brevets. Ces derniers constituent des sources de profit dans le cas d’une revente à d’autres entreprises.

Plan commercial : Car une fonction R&D qui dispose de bonnes ressources permet à l’entreprise d’adapter ses offres aux besoins de ses clients. Les chiffres d’affaires n’en seront que boostés. L’entreprise pourra alors en profiter pour obtenir une place prépondérante sur le marché tout en assurant sa renommée et sa durabilité.

Plan stratégique : Car la fonction R&D donne la possibilité de réaliser une différenciation notable entre les concurrents d’un même marché. En d’autres termes, elle nous aide à nous démarquer de nos potentielles concurrentes et à nous affirmer sur le marché qu’elle prévoit d’intégrer.

En conclusion, le fait d’investir dans les R&D est devenu aujourd’hui plus que jamais un sujet d’actualité pour toutes les grandes entreprises et industrielles. Elle leur permet de mieux se structurer et se situer par rapport aux autres, d’apporter quelque chose de nouveaux sur le marché et, enfin, de répondre ou de créer le besoin des consommateurs sur le marché.

Par ABH (Ben Junior)

