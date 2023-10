Lettre à grand-père : A quand la fin de tout ça ?

Oui grand-père ! La question légitime que l’on doit se poser aujourd’hui : c’est quand la fin de tout ça. Pas la fin de la Transition hein cher grand-père, elle, elle peut continuer encore 20 ans pour faire 23 ans ou même plus.

Oui à jamais le colonel Assimi Goïta, comme chef des décrets et de nomination, pardon, de l’Etat, le colonel Malick Diaw comme le président des leveurs de mains, Sadio Camara à la Défense et Modibo Koné à la Sécurité d’Etat, pour bien continuer à gérer le pays sous des coups d’humeurs, de tonnerre plutôt ! Quelle chance !

Oui grand-père, que ceux qui sont conseillers et qui ont peur de quitter restent ! Que ceux qui n’ont aucune compétence pour faire autre chose après cette Transition ne partent jamais ! Tous ceux qui gagnent des millions par mois ou qui profitent bien du moment restent à leur place et que ça ne change jamais ! Qu’aucun vote ou élection ne vienne interrompre ce bonheur. Qu’aucun changement ne mette fin à ce beau climat, belles voitures et cette belle vie. Que tout reste intact.

Mais cher grand-père, à quand la fin de l’autre côté ? De ce calvaire. Ces innocents qui meurent chaque jour. De cette guerre et de cette insécurité ? Oui grand-père ! A quand la fin de cette histoire d’Azawad, de charia ou d’Etat tout militaire ?

Cette puissante fabrique de veuves et d’orphelins maliens. Oui grand-père, à quand la paix et la sécurité ? Quand est-ce que notre pays sera stable ? Quand serions-nous des vrais souverains qui n’obéissent ni à la Russie ni à la France. A quand des solutions de laboratoire à la place des coups d’humeurs sur Facebook et Tweeter ?

A quand notre retour à un pays libre et non aligné qui ne sert la droite ni la gauche, mais qui traite tout, librement sans se créer des ennemis. A quand la paix entre les fils et les filles du pays. A quand un Mali sans guerre, dans la sécurité et le développement ?

A quand cher grand-père et surtout comment ? A quand des actions de rassemblement et d’unité pour le Mali ? A quand des actions pour le Mali et uniquement le Mali sur des bases de réflexion et non de peur, de colère ou de haine ?

A quand des vrais Etats généraux sur l’éducation, la sécurité, la décentralisation, la démocratie et le développement. A quand le débat, le vrai sur notre statut d’”engagé mais non aligné “, inventé et crée par le père-président Modibo Kéita et qui sauva le monde de la guerre des deux blocs par ce trait d’union, le troisième bloc des non-alignés. Et sauva l’économie mondiale et le monde. Oui grand-père ! A quand le débat sur la République et la justice ? A quand la grande constituante tant attendue ! Celle de la vérité, du pardon et de la réconciliation !

Cher grand-père ! Tout espérant, un appel malien du colonel chef de l’Etat, président de la Transition, Assimi Goïta, à un “cessez-le-feu ” et un rappel au dialogue et à la réconciliation. Oui ! Un grand appel malien pour tout ce qui reste à faire. Afin de signer une fin heureuse de tout ça. Pour le Mali et pour l’avenir ! A mardi prochain pour ma 219e lettre. Amine.

Lettre de Koureichy

