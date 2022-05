Le mardi 10 mai 2022, l’émission «Mali Kura Taasira» recevait le ministre de la Défense et des Anciens combattants. Sur ce plateau, qui veut que les ministres de la transition viennent rassurer, le Colonel Sadio Camara a été très explicite. L’homme dégageait une grande sérénité et ses explications étaient très simples et bien adaptées à l’auditoire. On sentait un officier qui n’était pas bien à l’aise devant les caméras, mais qui avait pourtant bien assimilé les conseils de ses coachs.

En ce qui concerne le message, il a été bien délivré. Le ministre a renseigné sur la maîtrise du terrain par les FAMa sans occulter qu’il existe des difficultés. Il a informé de la détermination des autorités et de l’engagement des troupes. Il a ensuite assumé la collaboration avec la Russie comme allié principal, tout en annonçant d’autres partenaires.

Il a aussi rassuré sur le professionnalisme de l’armée malienne et démontré l’importance du respect des droits de l’Homme pour elle. Le ministre Camara a fait comprendre que le Mali est ouvert et disposé à travailler avec tout le monde, mais dans le respect et dans la conservation de sa dignité. En un mot l’armée va bien, même si la situation est des plus complexes.

Par ailleurs, nous pouvons affirmer que nous avons vu un responsable qui a conscience de l’énormité de sa mission et de toute sa gravité. Aussi, nous avons senti une humilité chez l’homme, qualité nécessaire pour faire avancer les choses en période de trouble. Nous avons surtout constaté qu’il connaît ses dossiers et qu’il est auprès des opérations.

Cependant, nous avons également vu un officier agacé par la guerre de communication. Cette partie de la guerre appelée propagande, qui n’est pas méconnue, mais qui a pris une autre dimension avec les progrès technologiques. Pour terminer, nous pensons que l’exercice est salutaire et rassurant pour les citoyens car il permet aux gouvernants de se motiver encore plus.

Notre frère, le chroniqueur Nouhoum Togo, a donné 8/10 au ministre Sadio Camara. Ce qui est une excellente note. Mais, c’est aussi une note qui met la barre très haut pour ce jeune ministre. Alors, nous lui dirons qu’atteindre le sommet peut se faire d’un trait, mais que le plus difficile reste de s’y maintenir.

Moussa Sey Diallo

Elu URD

