Collectif GE-BEN-KA : Un nouveau mouvement citoyen mis sur fonts baptismaux pour soutenir la Transition

Un nouveau collectif citoyen, GE-BEN-KA, a vu le jour, se donnant pour mission de soutenir les autorités de la Transition. Porté par la devise « Unité, Solidarité pour le soutien à la Transition », ce regroupement multi-acteurs se dit conscient des valeurs et engagements des autorités et entend apporter un soutien indéfectible à la réussite de leurs missions.

Le Mali compte désormais un nouveau mouvement citoyen en soutien à la Transition, dénommé Collectif GE-BEN-KA. Il a été officiellement présenté ce 15 mars 2025, lors d’un point de presse à la Bourse du Travail de Bamako. Le Dr Allaye Diah, président du GE-BEN-KA et ses camarades ont eu à présenter aux médias, leur mouvement et ses ambitions. Selon lui, ce mouvement dont le nom signifie ‘Paix’ dans plusieurs langues nationales, est un regroupement multi-acteurs qui, conscients des actes héroïques des autorités de la transition, a décidé de s’engager à leurs côtés. Pour les initiateurs de GE-BEN-KA , cette transition représente une opportunité unique pour le Mali de restaurer le pays, de retrouver sa souveraineté, ses valeurs d’antan et de poser les bases solides de son émergence. D’où leur souhait d’apporter leur énergie aux autorités pour mener à bien leurs chantiers entrepris. Pour se faire, le collectif compte jouer un rôle actif dans la réussite de la Transition, en accompagnant les réformes institutionnelles, économiques et sociales en cours, tout en oeuvrant pour la réconciliation nationale et la restauration de la paix sur l’ensemble du territoire. Le Collectif déclare partager la même vision que le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, tant pour le Mali que pour l’Alliance des États du Sahel ( AES), aussi, il exprime son soutien indéfectible et son engagement à ses principes édictés à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques des partenaires ainsi que le respect des intérêt vitaux des Maliens.

Selon, le Dr Allaye Diah, le choix de la marraine en la personne de Mme Djikiné Hatouma Gakou, présidente de la Fédération Malienne des Associations des Personnes Handicapées (FEMAH), membre du Conseil National de la Transition

, s’explique par son engagement sans faille aux côtés des autorités de la Transition, du Président de la Transition, le Général d’Armé Assimi Goïta, en plus de son engagement en faveur des personnes en situation de handicap et autres personnes en situation de vulnérabilité. Pour le GE-BEN-KA , leur marraine est une figure emblématique de l’inclusion, son engagement en faveur des droits humains comme moteur de développement communautaire, en plus de son leadership, vont d’elle le meilleur choix pour l’atteinte de leur objectif commun à savoir œuvrer pour la réussite de cette Transition.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :