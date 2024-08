Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 07 août 2024, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté un projet de texte ;

– procédé à des nominations ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 2×50 mégawatts-crête à Dialakoro, Commune rurale de Tiakadougou-Dialakoro, Cercle de Sélingué, Région de Bougouni.

Les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 2×50 mégawatts-crête à Dialakoro empiètent sur des propriétés privées qu’il convient d’exproprier pour cause d’utilité publique, conformément aux dispositions de la loi domaniale et foncière. Le projet de décret est adopté dans ce cadre.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

– Gouverneur de la Région de Bandiagara :

Colonel-major Olivier DIASSANA.

– Sous-préfet du 1er Arrondissement :

Monsieur Issouf BERTHE, Administrateur civil.

– Sous-préfet du 2ème Arrondissement :

Madame Fatou TRAORE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet du 3ème Arrondissement :

Monsieur Siaka Zoubahirou BERTHE, Administrateur civil.

– Sous-préfet du 4ème Arrondissement :

Monsieur Békaye SOGOBA, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet du 5ème Arrondissement :

Madame Sayon TANGARA, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet du 6ème Arrondissement :

Monsieur Saibou KONE, Administrateur Civil.

– Sous-préfet du 7ème Arrondissement :

Monsieur Sakouba Mady DEMBELE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Diboli :

Monsieur Mohamed Lamine CISSE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Koussané :

Monsieur Zedyon DOUGNON, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Téchibé :

Adjudant-Chef Diane DADY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Bamafélé :

Monsieur Mamoutou SANGARE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Koundian :

Monsieur Bourama DOUMBIA, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Mahina :

Madame Assitan TOGOLA, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Logo Sabouciré :

Madame Hawa KONATE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Diandioubéra :

Monsieur Toumani N’DIAYE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kassama :

Monsieur Assaleh AG RISSA, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Goundara :

Adjudant-Chef Major Nouhoum SOW.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tigana :

Monsieur Lamine COUMARE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Dialafara :

Monsieur Mamadou DEMBELE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Maréna :

Monsieur Labassou BERTHE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Boron :

Monsieur Abdoulaye dit Noumououlé KANTE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Sébété :

Monsieur Naman KONE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Toukoroba :

Monsieur Boureima Alphonse OUATTARA, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Naréna :

Monsieur Abdourhamane SOUMAGUEL, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Djoliba :

Monsieur Ibrahima TOUNKARA, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Massantola :

Monsieur Baïguéné DJIGUIBA, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kénenkoun :

Madame Assétou SANOGO, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Daban :

Monsieur Alassane BALLO, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Faladié :

Monsieur Almamy CISSE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Bancoumana :

Adjudant-chef de Police Aboubacar TRAORE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Sobra :

Madame Halima DIARRA, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Nongo-Souala :

Madame Fatoumata SIBY, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Zégoua :

Monsieur Boubacar DEMBELE, Administrateur civil.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Dogoni :

Monsieur Balla TRAORE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Doumanaba :

Madame Salimata COULIBALY, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Fama :

Madame Marie Reine DAKOUO, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kouoro :

Madame Kadidiatou DIOP, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kolokoba :

Madame Agathe DEMBELE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kaï :

Madame Aoua TRAORE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Blendio :

Monsieur Ousmane Boubou SIDIBE, Administrateur civil.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Finkolo Ganadougou :

Monsieur Cheick Baba TOURE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Konobougou :

Monsieur Oumarou TEMBELY, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Falo :

Monsieur Mamadou DIA, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Somasso :

Monsieur Seydou DIALLO, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Dougouolo :

Madame Aminata BERTHE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Diédougou :

Adjudant-chef Amadou dit Kola TRAORE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Fara kou Massa :

Monsieur Issa DIARRA, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Doura :

Adjudant-chef major Jean Marie SAMAKE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kolongotomo :

Adjudant-chef Boubacar Noumouké KANTE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Saye :

Adjudant-chef Asmane Hameye MAIGA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Sansanding :

Monsieur Dieibane IBRAHIMA TOURE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Boussin :

Madame Aminata BERTHE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Beïti Bimiya :

Adjudant-chef Housseini GUINDO.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Diguiciré :

Adjudant Drissa DIARRA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Souleye :

Adjudant-chef Hamidou BERTHE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Katiéna :

Monsieur Mamadou DIARRA, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Dogofry :

Monsieur Issa DEMBELE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Diabaly :

Adjudant Diakaridia YOSSI.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kouakourou :

Adjudant-chef Mamadi DIABATE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Taga :

Adjudant-chef major Douba MOUNKORO.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Dianbakourou :

Adjudant-chef major Mamadou B COULIBALY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Kontza :

Adjudant-chef major Daouda KONE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de N’Gorodia :

Adjudant-chef Mamoutou TOGOLO.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Doko :

Adjudant-chef Sidi Amar COULIBALY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Gouloumbou :

Adjudant-chef Cheick Oumar DIARRA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Fatoma :

Adjudant Bréhima KOUROUMA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Soufouroulaye :

Monsieur Thiorno Harouna SOW, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Soye :

Adjudant-chef Amadou BARRY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Bonguel :

Adjudant-chef Ibrahima TRAORE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Diafarabé :

Lieutenant Issa DIA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouronguia :

Adjudant-chef major Mandé SIDIBE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Doungoura :

Adjudant-chef de Police Samba BALLO.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Gathi-Loumo :

Adjudant-chef major Abdoulaye Issiaka TOURE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Guido-Saré :

Adjudant-chef Michel DAO.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Ambiri :

Adjudant-chef major Siaka COULIBALY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Zarho :

Adjudant-chef Adama S COULIBALY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de M’Bouna :

Adjudant-chef Allasseyni Moussa YALCOUYE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Saréyamou :

Monsieur Abou KONE, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Haibongo :

Sous-lieutenant Nouhoum K KONE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Raz-Elma :

Adjudant-chef Elmedi MAOULOUD.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tilemsi :

Lieutenant Seydou NIAMBELE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouinerden :

Adjudant-chef Abdramane DEMBELE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Douékiré :

Adjudant-chef Souaïbou BERTHE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Farach :

Adjudant-chef Siaka KONE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Mandiakoye :

Adjudant-chef Abdramane dit Baba DIARRA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Dianké :

Adjudant-chef major Djibril COULIBALY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Soumpi :

Monsieur Oumarou DIAMBILABA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Banikane :

Adjudant-chef Acheick Aguissa MAIGA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de N’Gorkou :

Adjudant-chef de Police Mahamadou KONE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Mékoreye :

Lieutenant Aloune Badara DIAGNE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Agharous :

Adjudant-chef Bachirou TALL.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de M’Beikit Ljoul :

Adjudant-chef major Moussa SIDIBE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tin-Hamma :

Madame Alfadilatou MAIGA, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Taboye :

Adjudant-chef Mahamoud COULIBALY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Anchawadji :

Sous-Lieutenant Youssouf TOGO.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tacharane :

Adjudant-chef Adama MARIKO.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Ghnou :

Monsieur Youssouf COULIBALY, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Zinda :

Adjudant-chef de Police Mamadou B KEITA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Gounzoureye :

Adjudant-chef Kanam-Nam AG AGUISSA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tougoumbar :

Adjudant-chef major de Police Sékou Amadou CISSE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de ahbanat :

Adjudant-chef Housseini OUOLOGEM.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Iniyiss :

Adjudant Djibril CAMARA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tihigrine :

Adjudant-chef Soumaila COULIBALY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Fafa :

Adjudant-chef Mohamed Cheick SIDIBE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Labbézanga :

Adjudant-chef Mohamed AG ALWALY.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Magnadaoué :

Adjudant-chef major Mahamadou Abdoul Karim MAIGA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tameglette :

Adjudant-chef Amadou SOUMARE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Krefinatt :

Adjudant-chef Alghoulama AG HAMADOU.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Aslar :

Lieutenant Abdrahamane KANE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Indélimane :

Adjudant-chef Tidiani DAMA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Aroun :

Lieutenant Yacouba TOGO.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Keygouroutane :

Adjudant-chef Kalifa DOUMBIA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Famlbougou :

Adjudant-chef Mohamed Lamine DIARRA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Amastrakat :

Adjudant-chef major Soumaïla DRAME.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Boghassa :

Monsieur Soungalo DEMBELE, Secrétaire d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Infalfalane :

Adjudant-chef Ousmane TEME.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Taghlit :

Adjudant-chef major El Hadji Yely MAIGA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tadjmart :

Adjudant Inhinane AG KIKA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Dadate :

Monsieur Souleymane TAMBOURA, Attaché d’Administration.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Teknewène :

Adjudant-chef Mohamed Ahmed IKATAHIT.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Essouk :

Adjudant-chef Modibo DIARRA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Agharous :

Adjudant-chef major Moussa KANOUTE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Amassine :

Adjudant-chef Gilles TRAORE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Tassik :

Adjudant-chef Moussa Gaoussou TRAORE.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Touzek :

Adjudant-chef Boubacar Sidiki KEITA.

– Sous-préfet de l’Arrondissement de Terist :

Lieutenant Boubou SYLLA.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME

– Inspecteur à l’Inspection des Services judiciaires :

Monsieur Issa TRAORE, Magistrat.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

– Directeur général du Centre pour la Promotion de la Paix et de l’Unité au Mali :

Monsieur Ibrahim N’DIAYE, Professeur de l’Enseignement supérieur.

– Directeur général de l’Agence de Développement du Nord du Mali :

Monsieur Oumar DIARRA, Ingénieur en Informatique.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

– Ambassadeur du Mali à Abuja (République Fédérale du Nigeria) :

Monsieur Cheick Oumar COULIBALY, Conseiller des Affaires étrangères.

– Attaché de Défense auprès de l’Ambassade du Mali à Libreville (Gabon) :

Colonel-major Oumar DIAWARA.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES DOMAINES, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

– Conseillers techniques :

Monsieur Almaïmoune AG ALMOUSTAPHA, Ingénieur des Constructions civiles ;

Monsieur Abdoulaye DICKO, Inspecteur des Impôts.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé le Conseil des Ministres de la célébration de la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement local et de la Journée africaine de l’état civil, édition 2024.

Dans le cadre de la promotion de la gouvernance locale, l’Union Africaine a adopté à Malabo, le 27 juin 2014, la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, célébrée le 10 août de chaque année. Le Mali a ratifié ladite Charte suivant la Loi n°2016-64 du 16 décembre 2016.

Pour l’édition 2024, le thème retenu est : « Etablir un système d’éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l’Afrique au niveau local ».

A cet effet, la journée du 10 août 2024 sera marquée par l’organisation de conférences débats, des

portes ouvertes des Mairies et Conseils régionaux aux publics dans les capitales régionales. A Bamako, une conférence au Centre de Formation des Collectivités territoriales regroupant les acteurs publics, la société civile et les universitaires sera organisée.

La Journée africaine de décentralisation est célébrée concomitamment avec la Journée africaine de l’état civil dont le thème principal de cette année est : « Renforcer les liens entre l’enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état civil et les systèmes d’identité juridique par la transition numérique au service d’une inclusion plus forte ».

La problématique de l’accès à la documentation civile des déplacés internes fera l’objet d’une attention particulière.

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux a informé le Conseil des Ministres de l’élection du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali au poste de Président du Comité exécutif de l’Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest.

L’Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest compte les Barreaux de quinze pays de l’Afrique de l’Ouest. Elle a pour objectifs : la promotion de l’Etat de droit, l’indépendance de la Justice, la défense et la liberté d’exercice de la profession d’avocat, la lutte contre la corruption du pouvoir judicaire, le renforcement des liens professionnels entre ses membres, la promotion et la protection des Droits de l’Homme.

Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali, Maître Ousmane Bouba TRAORE a été élu, à l’unanimité, Président du Comité exécutif de l’Association pour un mandat de deux ans.

Cette élection, première du genre dans l’histoire du Barreau du Mali, atteste son rayonnement et sa grande crédibilité auprès des autres Barreaux ouest-africains.

Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des Ministres de la mise en place d’un système centralisé d’émission et de suivi sécurisé des documents et de fourniture de services dans le sous-secteur du transport routier, dénommé « SIGUI DOLO ».

Dans l’optique de faciliter le déplacement des personnes et des biens, le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs reformes dans le but de renforcer la sécurité des documents de transport contre la contrefaçon et d’offrir un service de qualité aux usagers du service public des transports.

Afin de maîtriser les statistiques sur les moyens de transport routier, de sécuriser les informations sur les propriétaires de véhicules, de moderniser et de fiabiliser le contrôle technique des automobiles, le Ministère des Transports et des Infrastructures a initié un nouveau système centralisé d’émission et de suivi sécurisé des documents et de fourniture de service dans le secteur du Transport routier, dénommé « SIGUI DOLO ».

Le système centralisé « SIGUI DOLO » consistera, entres autres, à mettre en place un système informatique performant, à délivrer des documents de transport biométriques et sécurisés, à améliorer le contrôle technique des véhicules, à adopter une nouvelle immatriculation avec la fourniture deplaques intégrant les symboles de l’Etat et à identifier formellement tous les propriétaires de véhicules et engins.

La mise en place de ce système contribuera à l’amélioration de la sécurité publique, à la mutualisation des efforts entre plusieurs services, notamment les Douanes, les Impôts, le Commerce, la Sécurité, la Défense et à la réduction de la déperdition des ressources destinées au Trésor public.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des Ministres de la nomination de cinq Maîtres de Recherche en qualité de Directeur de Recherche.

La nomination des Directeurs de Recherche a été proposée lors de la 16ème session ordinaire de la Commission nationale d’Etablissement des Listes d’Aptitudes, tenue du 14 au 28 novembre 2023.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres :

de la célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse, le 12 août, édition 2024.

La Journée Internationale de la Jeunesse a été instituée en 1998 par la Conférence mondiale des ministres chargés de la Jeunesse. La célébration de cette Journée est une occasion pour les jeunes du Mali, d’Afrique et du monde entier de se faire entendre à travers leur participation effective dans la mise en œuvre des actions initiées en leur faveur.

Au plan international, la Journée est placée sous le thème : « le progrès à portée de clic : la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable ». Elle sera célébrée au plan nationalsous le thème : « la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent ».

Dans le cadre de la célébration de cette journée, plusieurs activités sont prévues, notamment les séances de reboisement et les échanges entre la jeunesse et les membres du Gouvernement.

de l’organisation d’un tournoi de football féminin interministériel dans le cadre de la journée panafricaine des femmes.

Dans le cadre de la célébration de la journée panafricaine des femmes, une compétition de football féminin interministériel, s’est déroulée du 06 juillet au 03 août 2024.

Ce tournoi a regroupé les équipes de dix-neuf départements ministériels et s’est déroulé sur la pelouse du Stade Mamadou KONATE avec la formule à élimination directe.

Le classement à la fin du tournoi est le suivant :

– 1ère place : Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne ;

– 2ème place : Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale ;

– 3ème place : Ministère de la Défense et des anciens Combattants.

de la visite au 5ème contingent du Service national des Jeunes en formation militaire obligatoire à Bapho (Ségou), le jeudi 1er août 2024.

Une délégation du Gouvernement, conduite par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du Gouvernement a rendu visite au 5ème contingent du Service national des Jeunes en formation militaire obligatoire à Bapho.

Le 5ème contingent du Service national des Jeunes a été mis en route le 19 février 2024. A la date du 1er août 2024, la situation de prise d’arme fait apparaitre un effectif présent de 796 dont 102 personnels féminins.

Le programme de la visite a porté entre autres sur la revue des troupes, la visite des installations et des ateliers de formation professionnelle, les messages aux recrues.

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a informé le Conseil des Ministres de l’organisation d’une formation de renforcement de capacités des candidates au concours d’entrée à l’Ecole nationale d’Administration, au titre de l’année 2023.

Pour améliorer la représentativité des femmes au niveau des corps de la “catégorie A” de la Fonction publique et favoriser une plus grande participation des femmes dans les instances de prise de décision, le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social envisage d’organiser une formation de renforcement de capacités des candidates au concours d’entrée à l’Ecole nationale d’Administration.

Cette formation, qui concerne l’ensemble des corps de l’Ecole nationale d’Administration, a pour objectif d’assurer la bonne préparation à l’épreuve de la culture générale et aux épreuves techniques des candidates en les dotant de compétences de base dans tous les domaines.

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche a informé le Conseil des Ministres de l’organisation du Forum de haut niveau marquant les 10 ans de la déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme « Nouakchott+10 ».

L’élevage pastoral, qui joue un rôle majeur dans les économies des pays d’Afrique de l’Ouest en général et en particulier dans les pays du Sahel, participe à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et à la lutte contre la pauvreté.

Dix ans après l’engagement de la Conférence régionale de N’Djamena, il est apparu opportun de faire le bilan de la mise en œuvre des grandes orientations des Chefs d’Etat, à travers le nouveau forum de haut niveau intitulé « Nouakchott+10 », prévu du 29 au 31 octobre 2024 à Nouakchott, en vue de tirer les enseignements qui s’imposent et dégager de nouvelles orientations stratégiques pour ce secteur.

Ce forum a pour objectif de faire le bilan des résultats atteints et des difficultés constatées dans la mise en œuvre de cette initiative dans un environnement socio-politique et sécuritaire régional qui a fortement évolué et de proposer des réorientations éventuelles face aux enjeux et défis émergents permettant de mieux guider les investissements futurs pour plus de résilience et de productivité dans le secteur de l’élevage dans les pays du sahel et de l’Afrique de l’ouest.

Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres : de la situation des inondations et des actions entreprises par les Services de la Santé et du Développement social.

A la date du 04 août 2024, 52 cas d’inondation ont été enregistrés à travers le pays, ayant occasionné des dégâts matériels importants et quatre pertes en vies humaines.

Une mission conjointe du Ministère de la Santé et du Développement social et du Commissariat à la Sécurité alimentaire s’est rendue à Bla le 30 juillet 2024 en vue d’apporter la solidarité gouvernementale.

A la date du 05 août 2024, les appuis apportés par l’Etat et ses partenaires aux sinistrés s’élèvent à 276 millions 78 mille 800 francs CFA.

Ces appuis se présentent comme suit :

– distribution de 81,943 tonnes de céréales pour 3 438 bénéficiaires ;

– dotation de tous les ménages sinistrés en kits non alimentaires d’une valeur de 16 millions 97 mille 300 francs CFA ;

– transfert monétaire aux ménages sinistrés d’un montant de 74 millions de francs CFA ;

– installation de clinique mobile avec dotations en consommables et médicaments.

Les autres cas d’inondation enregistrés n’ont pas occasionné de déplacement massif de personnes.

de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment :

– par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à Coronavirus par rapport à la semaine précédente ;

– par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 07 août 2024

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

