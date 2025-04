La session ordinaire d’avril du Conseil national de Transition (CNT) s’ouvre le lundi 7 avril prochain au Centre international de conférences de Bamako (CICB), dans la salle Djéli Baba Sissoko sous la présidence de son Président, le Général de corps d’armée Malick Diaw. L’organe législatif a fait l’annonce par un communiqué signé par le secrétaire général adjoint du CNT, Amadou Baba Wagué.

L’ouverture officielle de la session ordinaire d’avril 2025, se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, notamment l’article 107 de la Constitution du 22 juillet 2023 qui stipule : «L’Assemblée nationale et le Senat se réunissent, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an. La première session commence le premier lundi ouvrable du mois d’octobre. Elle ne peut excéder soixante-quinze jours. La deuxième session commence le premier lundi ouvrable du mois d’avril et ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.»

L’actuelle rentrée parlementaire intervient dans un contexte déterminant pour le pays, avec des enjeux majeurs liés aux sujets d’actualité notamment les réformes institutionnelles, les questions de gouvernance, de sécurité, de développement économique, etc.

Au cours de cette session qui durera 90 jours, les membres du CNT auront à débattre et adopter plusieurs projets et propositions de loi visant à répondre aux aspirations des populations maliennes.

En plus de l’examen et de l’adoption de textes législatifs intéressant la vie de la Nation et le contrôle des actions du gouvernement, des séances de travail sur les défis nationaux et internationaux ainsi que plusieurs activités dans le domaine de la diplomatie parlementaire seront menées.

Le Président du CNT, le Général de corps d’armée Malick Diaw, invite à cet effet, les membres de l’organe législatif à une participation active et engagée pour le renforcement du cadre législatif et institutionnel du pays.

Dieudonné DIAMA

