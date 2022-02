Dans un AVIS rendu public, le 17 février 2022, le Président du Conseil National de Transition (CNT) informe les membres du CNT que dans le cadre de la session extraordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 21 février 2022 et jours suivants, s’il y a lieu. « L’ordre du jour porte sur les points suivants : Adoption du procès-verbal de la séance plénière du jeudi 22 avril 2021 ; Délibérations sur le projet de loi portant révision de la Charte de la Transition ; Communications. Les travaux débuteront à partir de 09 heures, dans la salle Djeli Baba SISSOKO du Centre International de Conférence de Bamako-CJCB-Dans le cadre des mesures de prévention contre le COVID 19, l’accès à la salle est strictement limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est obligatoire.

Au regard de l’importance de l’ordre du jour, la présence effective de tous les membres du CNT est exigée », précise l’AVIS diffusé par le CNT, le 17 févier dernier. Selon le gouvernement, les modifications apportées à la charte de la transition portent, entre autres sur la suppression du poste de Vice-président pour éviter les duplications des missions et permettre au ministre chargé de la Défense et au ministre chargé de la Sécurité de recouvrer et d’exercer la plénitude de leurs attributions traditionnelles; la suppression du nombre de membres du Gouvernement pour une meilleure gouvernance politique et sociale objective et efficiente ; l’augmentation du nombre de membres du Conseil national de Transition pour renforcer davantage l’inclusivité autour du projet de refondation de l’Etat ; l’adaptation de la durée de la Transition aux recommandations des Assises Nationales de la Refondation dans le but de mener des réformes indispensables au retour à l’ordre constitutionnel.

Commentaires via Facebook :