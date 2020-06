convergence des forces républicaines-CFR : Sauver les institutions

Tel est le sentiment qui a incité à la création d’une plateforme d’associations dénommée “Convergence des forces républicaines“ dont le but est de défendre les institutions de la République. Le lancement a eu lieu mardi dernier au mémorial Modibo Keita.

La Convergence des forces républicaines (CFR) est une organisation résolument engagée à défendre les institutions de la République. Respectueux des fondamentaux de la démocratie chèrement acquise, les groupements comme “nous le Peuple, Défendons le Mali, et Génération Espoir Mali” ont décidé de la création d’une plateforme ayant pour but de défendre les institutions de la République du Mali.

Ces hommes et femmes leaders de la société civile se disent conscients que l’heure est grave et nul ne peut nier les tensions socio-politiques, la crise multiforme, sécuritaire, scolaire et celle dévastatrice du Covid-19 qui sans aucun doute plonge notre pays de plain-pied dans une récession.

“Notre rôle comme celui de tout bon citoyen ayant le sens du patriotisme, est de défendre les fragiles acquis et de privilégier la voie du dialogue, seul gage de paix, de stabilité et de développement durable pour notre pays”, a expliqué la coordinatrice de la CFR, Mme Sidibé Fatoumata Sacko.

Elle félicite le président de la République d’avoir appelé les Maliens à faire confiance aux institutions de la République garantes de la bonne gouvernance et d’avoir toujours accepté de tendre sa main. “On en attend moins du père de la nation qui a fait du Mali la dédicace de sa vie”, dit-elle.

Cependant, les acteurs se sont réjouis de la résolution de la crise scolaire par le Président de la République et aussi sa volonté de rencontrer les professionnels de la santé y compris l’Ordre des médecins du Mali afin d’accélérer la mise en œuvre du plan de modernisation de tous les hôpitaux de Bamako, entre autres.

Toutefois, la CFR se veut le vecteur de ce message d’union et de paix pour soutenir les institutions de la République. La devise de la plate-forme c’est “servons le Mali avec loyauté, dévouement, et patriotisme”. Elle se veut une armée civile de petites et de grandes mains pour boucher le trou de la jarre et sauver le pays.

Ibrahima Ndiaye

