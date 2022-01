L’Union africaine s’est félicitée de la disponibilité de l’Algérie à accompagner le Mali et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur la voie de la compréhension mutuelle visant à protéger les intérêts supérieurs du peuple malien et à éviter l’escalade des tensions et l’aggravation de la crise.

Le communiqué final de la réunion du Conseil de paix et de sécurité africain a adopté plusieurs points concernant la situation au Mali, notamment en ce qui concerne la contribution et le soutien continu de l’Algérie pour trouver une solution qui serve et protège les intérêts du peuple malien.

Il a été dit dans les septième et huitième paragraphes que l’Union Africaine se rend compte que l’Algérie mène avec succès un dialogue serein et réaliste entre le gouvernement malien et le groupe CEDEAO.

En outre, l’Union africaine a affirmé que l’Algérie peut ouvrir cette voie qui vise à établir un système constitutionnel financier unifié et consensuel dans le but de protéger et de faire respecter les acquis et les recommandations de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali émanant des accords d’Alger.

Le Conseil de paix et de sécurité a également demandé à la Commission de l’Union africaine de tenir des consultations immédiates entre les pays voisins du Mali, puis de soumettre un rapport sur les résultats convenus.

Enfin, le Conseil de paix et de sécurité africain a affirmé la priorité de l’Accord de paix et de réconciliation de 2015 pour le Mali, issu de l’Accord d’Alger, comme seul moyen d’assurer une solution globale pour faire face aux défis auxquels le Mali est confronté , qui sont principalement structurels et connexes. à la sécurité.

Source: algerie-focus.com

