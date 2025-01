Accra (Ghana): échanges fructueux entre le Premier ministre Maïga et le Président John Dramani Mahama

Le Centre international de conférences d’Accra est au calme ce jeudi après-midi pour avoir troqué ses attributs contre ceux d’un palais présidentiel circonstanciel.

Le Centre international de conférences d’Accra est au calme ce jeudi après-midi pour avoir troqué ses attributs contre ceux d’un palais présidentiel circonstanciel. C’est ici que le président fraîchement investi du Ghana, John Dramani Mahama a décidé de recevoir le Premier ministre du Mali, le Général de division Abdoulaye Maïga, porteur d’un message du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. «Nous en sommes très heureux, au regard de l’histoire riche et intense entre nos deux nations.

Des impératifs d’agenda n’ont pas permis à la délégation malienne d’assister à la cérémonie d’investiture, mais le geste de mon frère le président Goïta d’envoyer cette forte délégation nous va droit au cœur. Le Mali a une forte communauté au Ghana qui s’est installée depuis des siècles et un fort flux d’échanges économiques avec notre pays. Nos deux peuples ont des relations de mariage et bien d’autres choses», a commenté le président ghanéen lors du point de presse qu’il a animé avec le Premier ministre après l’audience.

L’accueil chaleureux que le nouveau président a réservé à la délégation malienne, ponctué par un échange de cadeaux, vient confirmer les dispositions favorables du leader ghanéen vis-à-vis de notre pays. Mieux, cela est appuyé par le fait que la délégation malienne est la première reçue par le champion du parti NDC après son investiture le 7 janvier dernier.

«Le Président Assimi Goïta transmet ici des chaleureuses félicitations à son frère pour sa brillante élection mais aussi pour sa détermination à raffermir les liens de coopération entre nos deux pays et les pays de l’AES dont il est le président en exercice», a précisé le Général de division Abdoulaye Maïga, aux côtés du Président ghanéen.

Le dirigeant ghanéen de rappeler que malgré la création de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES), le Ghana et le Mali vont continuer à cheminer au sein d’organisations fortes dédiées au bien-être des peuples. Il a précisé que l’opportunité est bonne pour relancer la grande commission mixte de coopération Mali-Ghana dont la dernière session remonte à 2012. The Last but not the least, John Dramani Mahama s’est dit disposé à proposer à son homologue malien des visites réciproques à des dates à convenir de commun accord.

Le Premier ministre était accompagné du chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop et de la conseillère diplomatique du Président de la Transition, Traoré Fatou Binta Diop. L’ambassadeur du Mali à Accra Oumar Konaté a assisté à l’audience.

Envoyé spécial

Alassane Souleymane

