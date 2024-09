Ambassade du Mali à Abuja : Bienvenue à S.E. Cheick Oumar Coulibaly !

Le nouvel Ambassadeur du Mali au Nigeria, Cheick Oumar Coulibaly, est un diplomate de carrière. En cette période de turbulences sans précédent dans la sous-région, qui mieux que cet homme de réseau aussi discret qu’efficace pour défendre les intérêts de son pays ?

Le Conseil des ministres du mercredi 7 août 2024 a nommé au poste d’Ambassadeur du Mali à Abuja en République Fédérale du Nigeria, Monsieur Cheick Oumar Coulibaly, Conseiller des Affaires étrangères. Un diplomate de carrière qui a plus 20 ans d’expérience professionnelle dans les relations internationales. Il travaille «de près sur des questions et défis globaux ayant trait à la coopération au développement, la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé, le changement climatique, la migration, les droits de l’homme, les partenariats internationaux et le dialogue politique bilatéral».

Né en 1972 à Tombouctou, Cheick Oumar Coulibaly effectue ses premiers pas à l’école dans la Cité des 333 saints, avant de poursuivre ses études à Niono dans la région de Ségou. Après son baccalauréat obtenu au Lycée de Markala en 1993, il choisit l’Ecole Nationale d’Administration (Ena)où il obtient en 1998 une maîtrise en droit privé. Un parchemin auquel il ajoute un Certificat en diplomatie obtenu à l’Institut des hautes études internationales et du développement en Suisse – 2006-2007.

Jeune diplômé, COC comme l’appellent affectueusement ses amis, ouvre une parenthèse dans sa vie comme avocat postulant avant d’embrasser le journalisme, son métier de rêve. Il connaît une brève mais riche carrière de journaliste-reporter, précisément à Info-Matin où il devient rédacteur en chef.

En janvier 2001, il est admis à la fonction publique, dans le corps des conseillers des Affaires étrangères. Dans l’ombre, au sein de l’administration centrale, il se fait remarquer par son courage et son abnégation avant de prendre la direction du Bureau de presse et de l’information du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Par son dynamisme, COC donne du sang neuf à la communication de ce département stratégique par une plus grande visibilité de ses activités.

En 2011, il endosse le costume de deuxième conseiller à l’Ambassade du Mali à Genève, qu’il quitte en 2014 pour Bruxelles. A son retour de la capitale belge, Cheick Oumar Coulibaly intègre la Cellule stratégique en charge du G5 Sahel du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

En 2018, il est nommé conseiller diplomatique du Premier ministre. Un poste qu’il occupe jusqu’à sa nomination en qualité d’ambassadeur du Mali à Abuja. Cette nomination est donc le couronnement bien mérité de la carrière d’un cadre dynamique et humble. En réagissant à sa nomination à la Primature, notre confrère Aliou Amadou Sangho estime que «Cheick Oumar Coulibaly est un exemple achevé de diplomate». On connaît l’énergie débordante de l’homme, son talent et son extraordinaire capacité à s’adapter à toutes les circonstances. Son honnêteté, sa sincérité, son courage, son ouverture d’esprit, sa disponibilité et sa courtoisie sont autant de qualités que nul ne saurait lui contester.

Son Excellence Cheick Oumar Coulibaly est très actif dans le mouvement associatif. Amoureux du ballon rond, c’est désormais sur les écrans de son bureau à Abuja qu’il va savourer les matchs du Djoliba athlétique Club de Bamako, son club d’amour !

C Doumbia

