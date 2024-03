Au nom de Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État, du Gouvernement et du Peuple maliens, le Colonel Abdoulaye MAIGA, Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, accompagné de Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a signé, ce lundi 25 mars 2024 à l’Ambassade de la Fédération de Russie à Bamako, le livre de condoléances, suite à l’attaque terroriste perpétrée à Moscou au Centre Crocus City, le vendredi 22 mars 2024.

Le message de compassion est ainsi libellé : « C’est avec une vive émotion que j’ai appris l’attaque terroriste perpétrée, à Moscou au Centre Crocus City, le vendredi 22 mars 2024, qui a coûté la vie à plus d’une centaine d’innocents et fait plusieurs victimes.

En cette douloureuse occasion, je voudrais, au nom de Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État, du Gouvernement, du Peuple malien et en mon nom propre, exprimer au Peuple ami de Russie, aux Autorités ainsi qu’aux familles durement éprouvées, ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je formule des vœux ardents de prompt rétablissement aux blessés.

Pays épris de paix et de justice, le Mali condamne énergiquement cet acte ignoble et s’associe aux efforts de la Fédération de Russie visant à éradiquer le phénomène du terrorisme que rien ne saurait justifier.

Je réitère notre solidarité entière aux Autorités et au Peuple russes.

Dans ces moments particulièrement pénibles, la Fédération de Russie peut compter sur la République du Mali pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes.

Bamako, le 25 mars 2024.

Au nom de Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Le Colonel Abdoulaye MAIGA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement ».

Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI.

