Le jeudi 28 novembre 2024, six nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOITA, Chef de l’État.

Le premier diplomate reçu est le nouvel Ambassadeur de l’Union européenne au Mali. SE Thomas ECKERT, précédemment Ambassadeur de l’Union européenne à Alger, est un diplomate de carrière dont les premières expériences ont été acquises en Allemagne dans son pays. Avant sa nomination à Alger, il était depuis 2019, Conseiller au Cabinet de la Commissaire européenne à la Cohésion reformes à Bruxelles. Il détient un doctorat et un master en histoire.

Le nouveau chef de la représentation égyptienne au Mali s’appelle désormais SE Mohamed El GAMMAL. Le diplômé en Sciences politiques, diplomatie et relations internationales des Universités du Caire et de Madrid, a occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau du département central du ministère en charge des Affaires étrangères ainsi que dans les représentations diplomatiques et postes consulaires de l’Égypte en Colombie et en Espagne.

Le Président de la Transition a également reçu la lettre de créance du nouvel ambassadeur du Congo au Mali. Il se nomme Pr Luc Jean Saint-Vito AKA EVY. Diplomate et écrivain congolais né en 1952 à Brazzaville. Professeur titulaire d’université, il a longtemps été directeur général des Arts et Lettres au ministère des Arts et de la Culture de la République du Congo. Il fut également Ambassadeur du Congo auprès de la République du Sénégal. SE Luc Jean Saint-Vito AKA EVY est Commandeur dans l’Ordre du Mérite congolais et Chevalier dans l’ordre du Mérite universitaire. Il est âgé de 72 ans.

Le quatrième diplomate reçu ce jeudi est SE Christophe MUZUNGU, nouvel ambassadeur de la République Démocratique du Congo au Mali. SE Christophe MUZUNGU, qui a désormais en charge de maintenir les relations historiques entre notre pays et la République du Congo, a plusieurs diplômes supérieurs. Il est bien connu dans le paysage universitaire et politique de son pays. Il fut Ambassadeur de la République Démocratique du Congo à Brazzaville et Doyen du corps diplomatique. SE Christophe a occupé le poste de vice-ministre de la Jeunesse et du Sport (2002-2003) avant de devenir ministre de la Culture et de l’Art (2004-2006). Il a aussi à son actif plusieurs ouvrages et il fut avocat près de la Cour d’Appel, Parlementaire et Gouverneur de la Ville de Kinshasa.

Le nouvel ambassadeur de la Gambie au Mali était aussi à ce rendez-vous de présentation des lettres de créance. SE Hadrammeh M. SIDIBEH est né le 29 avril 1957. Avant son accréditation pour servir au Mali, le diplomate Gambien était le Chef de la représentation de son pays à Dakar, au Sénégal. Sa mission : raffermir davantage les relations de coopération bilatérales entre le Mali et la Gambie.

Le cortège diplomatique du jeudi 28 novembre 2024 a pris fin par la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Fédération de Malaisie au Mali. L’Ambassadeur Zainal Izran ZAHARI est un diplomate reconnu avec une vingtaine d’années d’expérience. Il a servi comme chef de mission adjoint et ministre auprès de l’Union européenne. Il fut également Représentant permanent de la Malaisie auprès des Nations Unies et autres organisations internationales en Autriche.

Source : Présidence de la République du Mali

