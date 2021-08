Fête d’Indépendance du Bénin : Les béninois vivant au Mali ont célébré leur souveraineté

A l’ occasion de l’anniversaire des 61 ans d’indépendance du Bénin, la section malienne du Haut Conseil des béninois de l’extérieur a organisé un cocktail le dimanche 1er août 2021 à la Pyramide du Souvenir de Bamako. Sous la présidence du Consul honoraire du Bénin au Mali, la communauté béninoise a célébré cette date d’anniversaire de leur souveraineté.

La communauté béninoise vivant au Mali a célébré le dimanche dernier les 61 ans d’indépendance de leur nation sous une touche panafricaine . En effet, plusieurs communautés africaines ont pris part à cet évènement. La fête a été marquée par des prestations de danse, et chants d’orchestre sans oublier la dégustation des mets béninois.

Le président du HCBE , Jonathan Anani Attiogbe, a profité de l’occasion pour inviter la communauté à la cohésion, et à fédérer leurs efforts pour être d’un bon apport à leur pays. En effet, il est unanimement connu que la contribution de la diaspora, a son pesant d’or dans le développement économique des pays d’origine, aussi Monsieur Attiogbe encourage les béninois de l’extérieur de respecter cette tradition en s’investissant plus dans le développement de leur chère patrie le Bénin, et de celui qui les accueille, le Mali.

Ses propos ont été soutenus par Madame le Consul honoraire du Bénin au Mali, Olga Ahouansou Sanvee. Et formulant les vœux d’un retour de paix et de stabilité au Mali, le président du HCBE et ses convives ont pleinement fêté l’Indépendance du Bénin dans une bonne ambiance.

Khadydiaou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :