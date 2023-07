Le 26 juin dernier, le Mali à travers le département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a célébré la journée du diplomate sous le thème ” promouvoir les diplomaties culturelles, sécuritaires, économique et environnementale. Pour une diplomatie proactive, pour un Mali prospère.

C’est devant un parterre de diplomates accrédités au Mali, que les diplomates maliens ont célébré ce lundi 26 juin 2023 la journée du diplomate. Cette journée du diplomate intervient dans un contexte où le Mali est en pleine offensive diplomatique avec des mots-clés que sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali et la défense des intérêts du peuple malien dans toute décision publique. Des principes édictés par le Président de la Transition qui mettent l’intérêt du Mali sur la scène africaine et internationale, d’où une diplomatie proactive pour un Mali prospère.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l’Ambassadeur Seydou Coulibaly a rappelé le rôle du diplomate dans un contexte international miné par des crises avec des acteurs nouveaux.

” À l’échelle internationale, la persistance des crises débutées il y a des dizaines d’années et qui peinent à être résolues ; l’apparition des nouvelles crises, complexes, impliquant des acteurs nouveaux et la polarisation et l’instrumentation de sujets sensibles font que le rôle du diplomate est plus que jamais indispensable “, a-t-il rappelé.

Avec ses rappels, le secrétaire général du département des Affaires étrangères a fait savoir que la fonction du diplomate s’exerce aussi sous différentes formes et des manières diverses et variées.

” La polyvalence, l’ouverture aux autres et la capacité à faire face aux situations les plus tendues avec un professionnalisme à toute épreuve, font partie des maîtres mots “, a-t-il cité.

La journée a été marquée aussi par l’exécution de plusieurs activités notamment l’animation d’une série de panels sur des thématiques sécuritaire, économique et environnementale.

Ousmane Mahamane

