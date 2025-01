Mohamed Abdel Vetah était porteur d’un message du Président de la République islamique de Mauritanie, également Président de la Conférence des Chefs d’État de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)

Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goita, a reçu hier en audience Mohamed Abdel Vetah, Haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et envoyé spécial du Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheickh El Ghazouani. Ce dernier est également le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État de l’OMVS.

À sa sortie d’audience, Mohamed Abdel Vetah a exprimé sa gratitude envers le Chef de l’État pour l’accueil chaleureux, reflétant les liens ancestraux d’amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les pays membres de l’OMVS. Ces liens, a-t-il soutenu, sont cités comme un exemple réussi de coopération et d’intégration régionale au bénéfice des populations locales.

Le diplomate a également expliqué qu’il était porteur d’un message du Président de la République islamique de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheickh El Ghazouani, à son homologue malien. Selon lui, le message délivré par le Président mauritanien traduit la volonté et l’engagement partagés par les Chefs d’État et de gouvernement de l’OMVS de renforcer et de dynamiser cette organisation commune au service de leurs citoyens.

Mohamed Abdel Vetah a indiqué que le Président de la Transition l’a chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son homologue, Mohamed Ould Cheickh El Ghazouani, réaffirmant ainsi son engagement et celui du peuple malien à renforcer l’OMVS dont le Mali fait partie des pays fondateurs.

L’OMVS représente un modèle de coopération régionale en Afrique de l’Ouest. Depuis sa création en 1972, elle a joué un rôle crucial dans l’amélioration de la gestion des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal. Les quatre barrages réalisés sous son égide (Manantali, Félou, Gouina et Diama) sont des infrastructures clés qui contribuent à la production d’énergie hydroélectrique et à la gestion des ressources en eau pour l’irrigation.

Grâce à ces initiatives, environ 409.000 hectares de terres sont désormais disponibles pour l’agriculture irriguée, ce qui renforce la sécurité alimentaire et stimule le développement économique dans la région. Ses missions visant à garantir l’autosuffisance alimentaire pour les populations locales et de la sous-région, en mettant en œuvre des projets agricoles et d’irrigation adaptés.

En outre, l’Organisation s’engage à sécuriser et à améliorer les revenus des communautés en créant des opportunités économiques et en renforçant les infrastructures. La préservation de l’équilibre des écosystèmes est également au cœur de ses priorités, afin de garantir la durabilité environnementale. Face aux défis climatiques croissants, l’organisation œuvre à réduire la vulnérabilité économique des États membres en promouvant des politiques de résilience et d’adaptation.

Enfin, l’OMVS s’efforce d’accélérer le développement économique régional par le biais de la coopération transfrontalière et de projets intégrés, contribuant ainsi à une croissance inclusive et durable.

Cette rencontre entre le Chef de l’État et le Haut-commissaire de l’OMVS prouve l’importance des relations bilatérales et de la coopération régionale pour la gestion et le développement des ressources partagées, tel que le fleuve Sénégal.

Amara Ben Yaya TRAORÉ

