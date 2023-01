SE Anjani Kumar, ambassadeur d’Inde au Mali : “L’Inde est résolue à soutenir le peuple et le gouvernement du Mali”

L’ambassade de la République d’Inde au Mali a organisé le mardi 24 janvier dernier, dans la salle de banquet Fanta Damba n°2 du Centre international de conférences de Bamako (CICB), une cérémonie de réception à l’occasion de la 74e fête de la République d’Inde. En cette circonstance, S. E. M. Anjani Kumar, a souligné que l’Inde reste fermement résolue à soutenir le peuple et le gouvernement du Mali dans la recherche d’une paix durable, de la sécurité, du développement et de la prospérité.

a réception a réuni Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, S. E. M. Anjani Kumar, l’ambassadeur d’Inde au Mali, Ousmane Tandia, le premier ambassadeur du Mali en Inde, Mossadeck Bally, le président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), des membres du corps diplomatique accrédité au Mali ainsi que des membres de la communauté indoue du Mali. Le 26 janvier de chaque année est consacrée à la célébration de la fête de la République d’Inde. Cette fête est célébrée par les missions diplomatiques du pays à travers le monde.

C’est dans ce cadre que l’ambassadeur S. E. M. Anjani Kumar a offert, le mardi dernier, une réception en présence de plusieurs invités de marque dont des membres du gouvernement, des anciens ministres, des partenaires de l’Inde.

Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, le chef de la diplomatie malienne a expliqué que c’est un honneur pour lui de représenter le gouvernement à la cérémonie de réception de la 74e fête de la République de l’Inde.

“En cette heureuse occasion, je voudrais adresser au nom du colonel Assimi Goïta, président de la Transition, et au nom du gouvernement et du peuple du Mali, nos chaleureuses félicitations à la présidente Droupadi Murmu et son Premier ministre Narendra Modi et nos vœux de réussite. Qu’il me soit également permis de saluer l’amitié profonde et la coopération exemplaire qui lient la République du Mali et la République de l’Inde”, a-t-il déclaré. Il a précisé que le Mali et l’Inde entretiennent d’excellences relations d’amitié et de coopération. En témoignent la diversité des domaines de coopération et la densité des échanges. “Aujourd’hui, je me réjouis particulièrement de ce que la coopération entre nos deux pays poursuive sa dynamique de raffermissement, et touche nos secteurs privés, véritables moteurs du développement économique”, a-t-il laissé entendre.

De son côté, l’ambassadeur a rappelé que la fête de la République d’Inde célèbre la Constitution de l’Inde, entrée en vigueur le 26 janvier 1950. “Le 26 janvier a été choisi parce que c’est à cette date, en 1930, que le Congrès national indien a déclaré que le (Purna Swaraj), ou indépendance totale, serait l’objectif du mouvement pour la liberté de l’Inde. La Constitution de l’Inde reflète les espoirs et les aspirations collectives des citoyens indiens et représente la force dirigeante de la marche de l’Inde vers l’un des pays les plus pluralistes et inclusifs du monde. Elle a joué un rôle de premier plan dans l’émancipation politique, sociale et économique des citoyens indiens”, s’est-il félicité.

Une coopération dynamique avec le Mali

Selon Son Excellence, l’Inde et le Mali partagent d’excellences relations fondées sur l’égalité, le respect mutuel et des valeurs communes qui se reflètent dans la coopération bilatérale florissante et le partenariat étroit dans les forums multilatéraux.

“L’Inde reste fermement résolue à soutenir le peuple et le gouvernement du Mali dans la recherche d’une paix durable, de la sécurité, du développement et de la prospérité. L’Inde soutient un processus appartenant au Mali et dirigé par le Mali pour trouver une solution durable aux défis multidimensionnels auxquels le Mali est confronté. Le programme de partenariat de développement gagnant-gagnant de l’Inde, une dimension clé de la relation Inde-Mali, est entièrement basé sur les priorités et les besoins de nos pays partenaires et ne leur impose aucune condition. Au Mali, il se traduit par des projets d’infrastructures tels que la construction en cours de 400 km de ligne de transmission électrique à haute tension entre Sikasso et Bamako. Elle trouve également une expression concrète dans nombreux programmes de formation pour le renforcement des capacités professionnels des Maliens en Inde dans le cadre du Programme de coopération technique et économique indien, connu sous l’acronyme Itec, et des bourses d’études supérieures en Inde offertes par le Conseil indien pour la recherche culturelle”, a-t-il précisé.

Il a déclaré que la dynamique communauté indienne au Mali est engagée dans plusieurs secteurs de l’économie malienne et joue un rôle important dans le renforcement et la diversification du partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et l’Inde.

“Je souhaite exprimer notre profonde appréciation et notre gratitude au peuple et au gouvernement du Mali pour leur chaleureuse hospitalité et leur soutien envers mes compatriotes vivant au Mali. Je souhaite également reconnaitre les contributions de l’incroyable communauté des artistes maliens indophiles qui jouent un rôle positif dans le renforcement des relations entre les peuples et dans la promotion de la compréhension culturelle entre nos deux pays”, a-t-il conclu. Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :