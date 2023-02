Sergueï LAVROV, ministre des Affaires Etrangères russe, face à la presse au Mali : «Avec ces matériels militaires, les forces armées du Mali sont parmi ceux qui sont les plus préparés et les plus efficaces»

Le ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, Sergueï LAVROV, à la tête d’une forte délégation, a effectué une visite d’amitié et de travail au Mali, les 6 et 7 février 2023. Durant son séjour, il a rencontré successivement son homologue malien, Abdoulaye DIOP, le président de la transition, colonel Assimi GOÏTA. En outre, il a co-animé, avec son homologue malien, une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, il a été question du renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie dans les domaines militaires, économiques, humanitaires et culturelles. «Au cours de ces derniers mois, nous avons livré des aéronefs très importants et cela a augmenté considérablement les possibilités de capacité des forces armées maliennes. Maintenant avec ces matériels militaires, les forces armées du Mali sont parmi ceux qui sont les plus préparés et les plus efficaces », a souligné Sergueï Lavrov.

Atterri sur le tarmac de l’Aéroport International, Modibo KEITA de Bamako Sénou, Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, à la tête d’une forte délégation, a été accueilli dans la soirée du 6 février 2023 par son homologue malien, Abdoulaye Diop. La visite de Sergueï Lavrov s’inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique de haut niveau entre la République du Mali et la Fédération de Russie en vue du raffermissement du partenariat stratégique en faveur de la coopération bilatérale dynamique et mutuellement avantageuse. Le lendemain, mardi 7 février 2023, Sergueï Lavrov a co-animé une conférence de presse avec son homologue malien au ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale. Au cours de cette conférence de presse, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a remercié son homologue Russe, Sergueï Lavrov, d’avoir effectué cette visite au Mali. « Votre venue ici au Mali répond à l’attente des Maliens. C’est la première fois que nous recevons un ministre des affaires étrangères de la Russie au Mali », a-t-il dit. Il s’est réjoui de la qualité de la coopération entre le Mali et la Russie à travers le renfoncement de capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité du Mali. Selon Abdoulaye Diop, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre de cette coopération durant la transition au Mali. Pour preuve, il dira que l’armée dispose aujourd’hui de capacité opérationnelle importante à travers l’achat d’équipements militaires sur le budget national. A l’en croire, le partenariat va se poursuivre dans le domaine militaire, économique et bien d’autres. Par ailleurs, il a mis l’accent sur la lutte contre le terrorisme au Mali, le respect des droits de l’Homme au Mali. Il a aussi évoqué les trois principes clés du Mali à savoir : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix du Mali et l’intérêt du peuple malien.

Pour sa part, Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, a souhaité la justice dans les affaires internationales. Avant de se réjouir de la décision du président Assimi GOÏTA de participer en juillet prochain à la 2ème édition du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en Russie. Il a souhaité le renforcement des liens économiques et commerciaux entre son pays et le Mali. « Nous continuons notre aide humanitaire à octroyer au Mali dans le cadre bilatérale », a-t-il dit. Avant d’ajouter qu’il y aura la livraison dans les prochains jours au Mali du blé, de l’engrais, des produits pétroliers. Il a également mis l’accent sur la coopération dans le domaine de l’éducation. A cet effet, dit-il, la Russie va augmenter le nombre de bourse octroyé aux étudiants maliens. Dans ses propos liminaires, le chef de la diplomatie russe a abordé les questions de sécurité et d’élections. « Nous allons octroyer notre soutien à nos amis dans le cadre bilatérale non seulement dans les questions de l’économie, du commerce, dans le domaine humanitaire, mais aussi dans le domaine d’augmentation de capacité de combat des forces armées, la formation des militaires et des agents de maintien de l’ordre. Il y a une volonté concrète dans ces domaines et ces demandes seront satisfaites », a promis Sergueï LAVROV. Par ailleurs, il dira que certains occidentaux doivent comprendre que le monde a changé. « Aux problèmes africains, des solutions africaines », a-t-il souhaité. A ses dires, ce ne sont pas les métropoles qui doivent imposer quelque chose aux Africains. Selon lui, le processus de décolonisation est terminé à 99%.

LAVROV décoré commandeur de l’ordre national du Mali à titre étranger

Répondant aux questions des journalistes, Sergueï Lavrov a évoqué l’efficacité des FAMAS (Forces armées maliennes). «Au cours de ces derniers mois, nous avons livré des aéronefs très importants et cela a augmenté considérablement les possibilités de capacité des forces armées maliennes. Maintenant avec ces matériels militaires, les forces armées du Mali sont parmi ceux qui sont les plus préparés et les plus efficaces », a souligné Sergueï Lavrov. Avant de promettre que d’autres appuis vont suivre.

Quant au ministre Diop, il dira que le Mali est prêt à travailler avec tous les partenaires. Pour lui, le partenariat entre le Mali et la Russie est gagnant-gagnant. « Sans capacité militaire, on ne peut pas avoir la paix », a-t-il dit. Selon le ministre Diop, la coopération entre le Mali et la France ne répondait pas aux attentes de la population malienne.

Bien avant cette conférence de presse, le ministre Abdoulaye Diop a, au nom du chef de l’Etat malien, décoré son homologue russe au grade de Commandeur de l’ordre national du Mali à titre étranger. « Le ministre Sergueï LAVROV a pris des décisions politiques très courageuses qui ont permis au Mali d’être un pays uni, notamment en matière de renforcement de capacité de défense des forces du Mali. En reconnaissant vos efforts, nous voudrions décerner cette distinction au nom du président de la transition », a souligné Diop lors de la cérémonie de distinction. Il a remercié son hôte pour le respect et la considération au Mali. visiblement marqué par cette distinction, le chef de la diplomatie russe a fait savoir que lui et sa délégation sont très contents d’avoir effectué cette visite au Mali.

Durant sa visite au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï LAVROV, a été reçu, le mardi 7 février 2023, au Palais présidentiel de Koulouba, par le Président de la Transition, Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État. Plusieurs sujets étaient au menu des échanges entre le Président de la Transition et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il a notamment été question de la coopération entre le Mali et la Russie, du « plan de développement de nos relations qui doit correspondre à nos intérêts mutuels ». Il a également été abordé au cours des échanges les relations commerciales et économiques entre les deux pays, la coopération technique et militaire, la coopération en matière humanitaire et culturelle, mais aussi la coopération des deux pays au sein de l’ONU (Organisation des Nations Unies). Sur ce dernier volet, Sergueï LAVROV rassure que la Russie ne ménagera aucun effort « pour promouvoir le principe de la parité souveraine des États et nous allons lutter contre les approches colonialistes ». Le ministre russe des Affaires étrangères a aussi indiqué les efforts de son pays dans le cadre du renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Mali.

Aguibou Sogodogo

