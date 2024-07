Réagissant à la levée de la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations par les plus hautes autorités du pays, le Président de l’Arp, Dr Modibo Soumaré, déclare ne pas comprendre plein de choses qui se déroulent actuellement.

Dr Soumaré déclare ne pas comprendre les motivations des autorités en prenant la décision de suspendre les partis politiques et d’arrêter certains leaders. «Je n’ai toujours pas compris pourquoi les activités des partis avaient été suspendues. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains responsables politiques se trouvent en prison pour s’être réunis pour se parler. Je ne comprends pas comment les Maliens peuvent être dispersés et divisés au moment où la nation souffre et gémit dans l’obscurité », lance-t-il.

Dr Modibo Soumaré «souhaite plutôt que le Président de la transition s’occupe et se concentre plus sur le Mali pour l’apaiser en dissolvant ce gouvernement qui est entièrement dépassé par les événements….Qu’il instaure un vrai dialogue politique avec la classe politique après avoir fait libérer les acteurs politiques afin qu’un gouvernement utile et travailleur soit mis en place pour préparer les échéances de fin de transition. Ainsi le Mali ira mieux et les Maliens vivront rassurés dans leur pays. Ainsi les partenaires oseront travailler avec le Mali pour qu’ensemble nous sortions le pays de cette situation de blocage », souligne-t-il.

Il affirme sa foi en Dieu et au Mali. Il croit aussi en “la démocratie et aux droits de l’homme au Mali.

