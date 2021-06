Dramane Dembélé jette définitivement l’éponge : « J’ai démissionné de toutes les instances du parti Adema-PASJ »

Le 2e Vice-Président du Comité exécutif a opté pour une rupture avec l’Adema-PASJ, sans point de chute pour l’heure. L’ancien ministre de l’Habitat et de l’urbanisme d’IBK, Dramane Dembélé, peut être appelé, depuis hier dimanche 30 mai 2021, ancien vice-président et ancien militant du part Adema. Il a mis, en effet, fin à trente années d’appartenance à une formation qu’il a contribué à concevoir au stade embryonnaire depuis 1992, dans la foulée de l’avènement de la démocratie.

En effet, une lettre de démission en bonne et due forme, dont copie circule sur les réseaux sociaux, a été formellement adressée au Comité I de la commune de Pélégana en 4e Région, où il militait depuis 2010. Dans ladite lettre, l’illustre démissionnaire motive son départ par «son horizon» qui, selon lui, «ne saurait s’accommoder avec ce qui se profile encore dans ce parti» Si le candidat des ruchers à la présidentielle de 2013 n’a donné d’autre explication, sa décision de quitter le navire, confie un proche, est d’autant plus solidement conçu qu’elle repose sur la nette conviction que l’Adema ne répond plus à ses principes et à sa perception d’un parti politique.

Cependant, au regard des péripéties ayant jalonné le renouvèlement de la section de Ségou, on peut dire que son départ intervient sur fond d’une rupture de confiance entre lui et une écrasante majorité des cadres du parti qui, selon nos sources, ont tout mis en œuvre pour lui barrer qui mène à la section.

Est-ce par ce que le désormais ex-militant constituait une menace pour les enjeux actuels du parti de l’Abeille, notamment le choix du futur Président et du candidat de l’Adema pour la magistrature suprême ?

Rien n’est plus sûr, pour qui connaît le caractère de l’homme, qui n’a pas hésité à agir contre l’avis du CE, en se portant candidat contre IBK en 2018. Et comme lors de la derrière présidentielle, des voix commençaient à soutenir un hypothétique soutien de l’Adema à Seydou Coulibaly, d’autres parlaient de la carte Boubou Cissé. Un Dramane Dembélé qui a toujours clamé haut et fort que « l’Adema ne peut se permettre de ne pas choisir un candidat à l’interne à une présidentielle », allait difficilement cautionner une éventuelle capitulation.

En définitive, Dramane Dembélé, le désormais ex militant du Pasj laisse derrière lui près de 30 années de militantisme au sein de la Ruche. Et, en attendant d’y voir clair, son départ risque de secouer l’Adema qui est déjà en perte de vitesse sur l’échiquier politique. En cause, sa philosophie qui est partagé par beaucoup de militants, notamment la jeuneuse du parti.

Joins par nos soins, l’intéressé a confirmé l’authenticité du document sans donner de précisions sur son avenir politique et sa future destination.

Amidou KEITA

