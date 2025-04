Editions : Me Mountaga Tall honoré de son vivant dans un livre écrit par Mamadou Macalou

Le samedi 19 avril, la Salle des Banquets au CICB a servi de cadre pour le lancement du livre « Me Mountaga Tall : Le Phoenix- Itinéraire d’un homme en avance sur son temps » du jeune auteur Mamadou Macalou. C’était en présence de l’auteur, de Me Mountaga Tall et plusieurs de ses anciens collaborateurs notamment des anciens du mouvement démocratique, des anciens ministres, des érudits et des avocats.

Cet ouvrage écrit par l’auteur Mamadou MACALOU est composé de 186 pages, un avant-propos et une préface. Il rend hommage à Me Mountaga Tall, un homme d’Etat respecté et un avocat de grade exceptionnel. Il trace le parcours éloquent de ce grand homme du Mali, ses origines familiales et ses qualités humaines, sociales et de bon croyant.

Sina Damba, l’ancienne ministre et collaboratrice de Me Mountaga Tall, est celle qui a préfacé l’ouvrage. Pour elle, l’idée de rédiger sur Me Mountaga Tall dans un ouvrage mijotait dans son esprit depuis de nombreuses années. Que c’est sa manière de reconnaitre la valeur et le mérite de cet homme qui a profondément marqué l’histoire contemporaine du Mali. Figure emblématique du Mouvement démocratique, elle témoigne qu’il est l’un des pionniers de la démocratie dans notre pays, un homme de conviction doté de multiples talents. Elle dira que Me Tall se distingue par son sérieux, sa rigueur, son intégrité consciente, son ardeur et sa combativité. Pour elle, cet ouvrage de Mamadou Macalou a un double intérêt. Qu’il combine l’audace et la clairvoyance d’un homme qui a su tremper sa plume pour rendre hommage à un grand homme d’Etat. Selon elle, rendre hommage à un homme de valeur de son vivant est plus qu’exceptionnel puisque cela récompense plusieurs années de sacrifices et de combat pour la cause nationale. « Me Mountaga Tall est cet homme qu’on doit magnifier de son vivant pour que beaucoup de personnes notamment les plus jeunes savent qui il est et pourront le prendre comme repère. C’est un homme disponible et solidaire »,a-t-elle dit. Donc, préfacer ce livre est pour elle, une grande fierté et satisfaction puisqu’elle a été témoin de plusieurs actes de bravoures posés par l’homme depuis des dizaines d’années.

Pour l’auteur Mamadou Macalou, en Afrique on a l’habitude de rendre hommage aux grands hommes après leur mort. Une chose qui n’est pas normale selon lui, qu’on doit rendre hommage aux hommes de valeur de leur vivant. Toute chose, selon lui, qui permettra aux plus jeunes de suivre leurs pas ou bien de les approcher. « Il faut rompre avec cette tradition »,a-t-il dit. Et de continuer que plusieurs raisons lui ont poussé d’écrire ce livre. Parmi ces raisons, qu’il apprécie évidemment le parcours élogieux de Me Mountaga Tall, de son combat et de sa qualité humaine. Selon lui, écrire un livre sur Me Mountaga Tall est un exercice difficile mais pas compliqué parce que beaucoup de maliens notamment des intellectuels des rangs politiques, dirigeants et religieux connaissent l’homme et de son amour pour le Mali. Et de poursuivre qu’Il vient de Ségou comme Me Mountaga Tall et que de cette ville jusque dans la capitale et dans tout le Mali, tout le monde témoigne que l’homme est un grand et qu’il s’est toujours sacrifié pour le Mali et pour les Maliens.

Après son intervention, il a remis symboliquement un exemplaire de l’ouvrage à Me Mountaga Tall.

Dans la salle, plusieurs témoignages venants des anciens ministres, des hommes politiques et religieux, des avocats et même des journalistes ont mis en lumière ce qui caractérise la personnalité de Mountaga Tall, l’avocat, l’homme politique, le philanthrope et le digne héritier de Cheick Oumar Foutiyou Tall.

Adama Tounkara

