L’élection du président de l’Assemblée nationale – 6ème législature – a lieu ce lundi 11 mai 2020, au Centre international de conférence de Bamako (Cicb). L’un des candidats au Perchoir est l’honorable Moussa Timbiné, député élu dans la conscription électorale de la Commune V du District de Bamako, sur la liste constituée du Rassemblement pour le Mali (RPM) et de l’Alliance pour la République (APR).

Parmi les soutiens acquis à sa candidature, on cite des poids lourds du regroupement Ensemble pour le Mali – EPM – et ou signataires de l’Accord politique de Gouvernance, à savoir : l’ADEMA-PASJ, l’ADP-MALIPA et ses alliés, le MPM et l’UDD, l’ASMA-CFP, l’UM-RDA, le PS Yelen-coura, le Pdes.

Hier dimanche 10 mai, dans l’après-midi, une réunion a regroupé à l’Hôtel Maeva Palace les forces politiques désireuses d’apporter leurs voix à l’ancien 1er vice-président de l’Assemblée nationale. Ont pris part à cette importante rencontre des personnalités comme Aliou Boubacar Diallo, président- de l’ADP-Maliba, Dr Marimanthia Diarra et Assarid Ag Imbarcawane du Comité Exécutif de l’ADEMA-PASJ, Mme Haïdara Aissata Cissé dite Chato (UM-RDA), Hadi Niangado (Président du MPM) Me Kadidia Sangaré et Arboncana Boubèye Maïga de l’ASMA-CFP, sans oublier Karim Keita, Hamada Ag Bibi, Bajan Ag Hamatou. Tout un symbole.

‘’Tous ceux qui ont effectué le déplacement sont venus exprimer leur soutien au Président de la République et à la candidature de Moussa Timbiné’’, nous a confié un membre de l’entourage du député élu en Commune V du District de Bamako.

Selon ce membre, 104 députés sont acquis à la candidature de Moussa Timbiné sur lesquels 85 ont confirmé au cours de la rencontre d’hier, précise-t-il.

‘’Soutien au Président de la République et à la candidature de Moussa Timbiné’’. Cette façon de présenter les choses, en plus de la liste des soutiens et leur présence effective à ladite rencontre laissent-elles entrevoir le choix du président-fondateur du RPM, comme les rumeurs le laissent entendre depuis quelque temps ? On attend de voir.

Surtout que, au moment où nous mettions sous presse, les différents candidats au Perchoir du RPM étaient, eux, attendus chez le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta. Nous supposons qu’un terrain d’entente a pu être trouvé.

Chiaka Doumbia

