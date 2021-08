inefficacite des autorites face au terrorisme : Le Parena et les Fare appellent à un sursaut national

L’immobilisme des autorités de la transition face aux défis qui assaillent le Mali fait de plus en plus jaser. L’attente du peuple devient longue et même très longue.

A bout de patience pour la réalisation de l’espoir qu’avaient suscité les acteurs du coup d’Etat du 18 août 2020, les forces politiques et sociales commencent à hausser le ton contre les autorités de la transition.

Après les inquiétudes exprimées par plusieurs formations et associations politiques dont la Codem et la Cmas de l’Imam Mahamoud Dicko, c’est le tour du Parena de Tiébilé Dramé et des Fare AnkaWuli de Modibo Sidibé.

Au cours d’une rencontre entre une forte délégation des Fare, conduite par le Président Modibo Sidibé, reçue au siège du ParenaparTiébilé Dramé, entouré des principaux dirigeants du parti du bélier blanc, mardi 17 août 2021, l’insécurité a dominé les échanges.Les inquiétudes des deux formations politiques sont relatives à la détérioration de la situation sécuritaire et le climat politique tendu, dû à la mauvaise volonté affichée par le Premier ministre d’organiser les élections aux dates indiquées par la Charte de la transition.

Dans le communiqué conjoint desdites formations politiques, le Parena et les Fare estiment que sur la sécurité, la quiétude n’est pas rendez-vous malgré la gestion des pouvoirs publics par les militaires. Les deux partis expriment leurs vives préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire, marquée par les récentes attaques dans le secteur de Ouatagouna, cercle d’Ansongo. Avant de condamner ces lâches et ignobles agressions sur de paisibles citoyens.

L’occasion a été saisie par eux pour déplorer« l’insuffisance » de la réponse des autorités militaires et civiles face aux activités des groupes djihadistes qui entravent les travaux champêtres en cette période de campagne agricole. Ce, en prenant en otages les habitants de plusieurs villages dans les régions de Mopti et de Ségou.

« Les deux parties estiment que la sécurisation des populations et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national est de la responsabilité première de l’Etat, et doit être assurée à tout prix », stipule ledit communiqué.

Sur la situation politique, la méfiance s’installe entre le gouvernement et ces partis politiques.

« En ce qui concerne les élections, le Fare et le Parena réitèrent leur attachement au respect des engagements souscrits par les autorités de la Transition face au peuple malien et à la communauté internationale, fixant la fin de la transition au 1er trimestre de 2022.Ils invitent le gouvernement à actualiser le calendrier électoral conformément à cette échéance et à le publier», précise le document.

Pour les assisesnationales de la refondation (ANR) envisagées, les deux formations politiques ont affirmé que ce processus ne doit pas être lié au calendrier des élections devant mettre fin à la transition en cours. Lesassises nationales de la refondation (ANR) doivent être organisées non par les autorités, mais par un collège désigné par les forces politiques et sociales. C’est un processus ascendant qui nécessitera plusieurs mois, visant à refonder toutes les composantes de l’État et dans le consensus et l’inclusivité les plus larges possibles, poursuit le communiqué.

Au regard de ces insatisfactions susmentionnées, le Parena et les Fare ont saisi l’occasion de leur rencontre pour, affirment-ils, « lancer un vibrant appel au sursautnational afin d’ouvrir une ère de renouveau démocratique au lendemain des prochaines élections générales ». Avant de conseiller les autorités issues des élections de fin de la Transition et celles qui suivront à créer les conditions d’une période d’union nationale et de profondes réformes pour stabiliser et reconstruire l’État du Mali dans toute sa plénitude.

Ainsi, s’engageront-ils à œuvrer à la mobilisation et à la rénovation de la classe politique aux fins de crédibiliser à nouveau l’action politique.

Oumar KONATE

