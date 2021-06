Lancement officiel de l’académie du parti YELEMA : La construction citoyenne en marche

Le samedi 13 juin, le parti YELEMA a procédé au lancement de son académie dans l’enceinte de la salle de conférence de l’hôtel de l’amitié. Sur l’invitation du parti du Changement, beaucoup d’autres partis politiques amis et des personnalités de la société civile ont répondu présents.

Depuis samedi « l’Académie YELEMA » (l’école du parti) est lancée. Cette académie est constituée d’un conseil d’administration de 11 membres, un directoire de 4 membres un comité stratégique de 5 membres. Elle sera dirigée par Monsieur Abdoul Karim Konaté (promoteur d’écoles).

A l’issue de son dernier congrès organisé, le parti YELEMA avait décidé de créer cette académie pour aider le parti dans son travail d’utilité publique de formation, d’éducation et de sensibilisation du citoyen sur les défis et enjeux de la nation. Avec la création de « l’Académie YELEMA » le parti YELEMA apportera sa contribution à la création d’un malien de type nouveau qui mettra le pays au-dessus de tout et qui sera mieux outillé pour jouer sa partition dans la reconstruction de notre pays.

Pour le président du parti YELEMA, Dr Youssouf Diawara, l’Académie YELEMA vise le citoyen malien en général. Ce citoyen malien dont le rôle est important dans la construction de son pays doit être formé sur la bonne citoyenneté et le développement personnel, sur le leadership afin de pouvoir faire face aux défis du moment. Dans son intervention il a souligné l’importance et les difficultés que son parti pourrait rencontrer face à la réalisation de ce grand chantier qu’est le renforcement de compétences du citoyen malien.

« Nous nous devons travailler constamment à l’éveil de conscience de nos concitoyens, à leur formation, à leur développement personnel.. », a déclaré Docteur Diawara.

Plusieurs représentants de partis politiques étaient présents à cette rencontre. Ils ont salué l’initative du parti YELEMA qui est une idée novatrice dans l’échiquier politique malien et ont tenu à accompagner le parti dans ce processus.

A la veille du lancement de l’Académie YELEMA, le parti a tenu une session inaugurale au conseil national du patronat du Mali(CNPM) qui avait pour thème le « rôle du leadership dans le processus de construction citoyenne » qui avait pour but de permettre aux jeunes de prendre part à une rencontre thématique. Cette conférence a été animée par Mossadeck Bally, PDG du GroupAzalaï. Pour le conférencier, l’initiative du parti YELEMA de se doter d’une académie est salutaire et patriotique. A l’en croire, pour que le Mali retrouve sa grandeur d’antan il faut que chaque citoyen joue pleinement son rôle. « Partout où nous sommes (ministre, député, maire…) on peut servir le pays », a dit M.Bally.

AdamaTounkara (stagiaire)

Commentaires via Facebook :