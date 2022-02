Le parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI) traverse le moment le plus difficile de son existence. Du moins, c’est ce que l’on retient de la démission d’une soixantaine de membres qui ont expliqué les raisons de leur départ dans une lettre adressée au bureau politique national du parti.

Il s’agit d’une démission collective de soixante membres qui ont décidé de ne plus appartenir au parti SADI après des années de lutte commune. « Nous, membres de différentes zones géographiques, de différents comités, sections et coordinations du parti, avons tous été ravis d’appartenir à un moment donné de notre existence, au parti, pendant des années durant pour la quasi-totalité d’entre nous. Un parti, qui a fortement contribué à notre formation idéologique et politique, toute chose, qui nous oblige à remercier par la présente, tous ceux, qui y ont participé », déclarent les démissionnaires.

Dans cette lettre, les démissionnaires expliquent les raisons pour lesquelles, ils ont décidé de quitter la SADI. « Pendant tout ce parcours chacun d’entre nous a donné le maximum du sien pour qu’ensemble, nous puissions sortir le Mali, notre chère patrie du gouffre dans lequel l’ont plongé des hommes et des femmes politiques, qui se disent démocrates, mais, qui en réalité n’ont mené qu’une lutte de remplacement », regrettent-ils. Avant d’ajouter : « nous avons contribué pendant des années à l’éveil des consciences et à chaque fois que nous nous sommes rapprochés de l’exercice du pouvoir, ce qui nous aurait permis d’améliorer le niveau de vie de nos concitoyens, par des luttes de personnes ou par des considérations étrangères à nos luttes, le Parti s’est retrouvé écarté davantage de l’exercice de ce pouvoir par ses propres dirigeants pour des raisons, qu’ils sont les seuls à savoir », avancent-ils.

Selon les démissionnaires, les dernières prises de position du parti, qui s’opposent à l’essence même de leur lutte, malgré les efforts énormes fournis par les Autorités pour le changement en tout cas depuis la rectification, n’y ont rien fait. Alors que d’après eux, ces Autorités n’ont ménagé aucun effort pour travailler avec le Parti. « Vu la réticence, voire le braquage systématique contre toutes les propositions faites, même celles pour lesquelles nous nous sommes constamment battus, comme le contrôle du système électoral, l’éloignement de nos Gouvernants du système prédateur qui a pillé notre pays, ont été ignorés par le parti, lui faisant perdre à nos yeux, toute cohérence, préférant d’ailleurs faire des alliances contre nature pour aller contre la volonté populaire de Refondation du Mali », révèlent-ils.

Pire, poursuivent-ils : « Tous les grands éléments dévoués du parti ont été obligés de quitter le parti et gare à celui qui essaie de faire une réconciliation, puisque tout de suite on est pris en ennemi, comme si leur départ était souhaité ». Avant de conclure : « Vu tout ce qui précède, nous vous informons par la présente qu’à partir de ce jour, nous démissionnons collectivement de toutes les structures y compris celles de base du parti et de toutes ses instances en nos lieux de résidence respectifs ».

Adama Coulibaly

