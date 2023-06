« Espoir pour la Démocratie et la République », tel est le nom de la nouvelle formation politique créée par des compagnons de lutte de feu Soumaïla Cissé après un long procès qui opposait la famille de l’Union pour la République et la Démocratie. Ils s’engagent à poursuivre le combat du défunt opposant pour l’instauration d’une gouvernance vertueuse au Mali.

Le divorce est définitivement consommé entre les héritiers politiques de feu Soumaïla Cissé. Plus d’un an et demi après sa disparition, son parti s’est divisé en deux tendances à cause de la crise de leadership qui a opposé devant les tribunaux maliens l’ancien député de Kati, Gouagnon Coulibaly et l’ancien ministre de l’Education nationale, Pr Salikou Sanogo. Le week-end passé, la tendance du Pr Sanogo soutenu par la veuve de Soumaïla Cissé était face à la presse à Bamako pour annoncer la création d’un nouveau parti : Espoir pour la Démocratie et la République (EDR). « Le 12 avril 2023, la cour suprême du Mali a rejeté notre pourvoi mettant ainsi fin au volet civil de cette incompréhensible et inacceptable affaire. Je venais ainsi de comprendre avec mes camarades que la vérité de « la justice » n’est pas forcément celle de la raison. Nous avons estimé qu’il était temps de tourner cette triste page », a déclaré l’ex-vice-président de l’URD.

Pour lui, l’objectif est de poursuivre les devanciers feus Younoussi Touré et Soumaila Cissé qui, selon lui, n’ont jamais cessé de manifester leur volonté farouche de préserver l’éthique et les valeurs républicaines et démocratiques. Toujours selon le Pr Salikou Sanogo, la création de l’Espoir pour la Démocratie et la République est une manière pour eux de rester sur la scène politique afin de continuer à partager avec les maliennes et les maliens leurs aspirations pour mieux protéger notre République et bien sauvegarder la démocratie au profit de plus de développement au Mali. « Il nous faut impérativement recréer l’espoir chez les maliens », a-t- lancé. Attachés aux valeurs de la liberté, d’égalité et la justice, les initiateurs du parti EDR s’engagent « à promouvoir et garantir les Droits de l’Homme et du citoyen, à assurer la justice sociale dans l’accès au service public et à raffermir la cohésion sociale en agissant sur tous les leviers de la Solidarité Nationale ».

Dans la foulée, ajoute le Pr Salikou Sanogo, le parti œuvrera « à la restauration de l’espoir de lendemains radieux dans le cœur de maliens , à la réaffirmation de la souveraineté nationale sur tous les plans, au renforcement de l’État démocratique, laïc et social et à la protection de l’environnement et l’exploitation des ressources naturelles et minières au profit des générations actuelles et futures ». Outre ces engagements, les dirigeants du nouveau parti EDR annoncent qu’ils engageront des actions qui viseront pour l’édification d’une société de paix dans laquelle l’éducation, la santé, le logement, l’alimentation, la sécurité, la défense nationale, la protection de l’environnement, l’emploi, l’industrialisation, les communications et le désenclavement intérieur et extérieur seront prioritaires. S’y ajoute au renforcement de la décentralisation et à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de développement dans le respect strict des consignes de protection environnementales et du développement durable en général.

« Le Parti Espoir Pour la Démocratie et la République, EDR, continuera d’honorer la mémoire du Président Soumaïla Cissé tant au sein du FSD, du M5-RFP que dans tout autre regroupement partageant les mêmes valeurs et les mêmes visions », réitère le conférencier Salikou Sanogo.

Dans la foulée, le nouveau parti s’est engagé à soutenir l’action du gouvernement de transition consacrée au respect de la souveraineté et la réalisation des réformes politiques et institutionnelles. De quoi insister le Pr Salikou Sanogo a appelé l’ensemble du Peuple malien à faire du 18 juin, jour du vote de la nouvelle Constitution, une grande fête nationale, républicaine et démocratique, en votant massivement oui pour son adoption. A peine porté sur les fonts baptismaux, le parti Espoir pour la Démocratie et la République compté déjà deux membres dans le gouvernement de transition. Il s’agit de Madame Diawara Aoua Paul Diallo, Ministre de la fonction publique, du travail et du Dialogue social et Ibrahim Ikassa Maiga, Ministre de la Refondation de l’Etat, chargée des relations avec les institutions. Après le référendum, le parti annonce déjà qu’il va marquer son territoire lors des prochaines élections.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

