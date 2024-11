Le passeport de l’opposant et homme politique Malien, Oumar Mariko est expiré. Depuis son pays d’exil, il a lancé un cri de cœur pour expliquer au Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, les difficultés auxquelles il fait face pour renouveler ce précieux sésame . « Depuis le 11 Juillet 2024, j’ai entamé le processus de renouvellement de mon passeport ordinaire VIP. J’ai déjà versé 130.000 FCFA. Une semaine après, le consul me dit que mon passeport n’est pas à son niveau mais que c’est bloqué à Bamako », a déclaré le président du Parti Solidarité Africaine pour l’Indépendance et la démocratie depuis son pays d’exil. Oumar Mariko qui a quitté sur la pointe des pieds par peur des représailles des autorités militaires de transition au Mali. Il estime qu’il est vilipendé. « Des gens me vilipendent sous prétexte que j’ai cherché l’asile en Côte d’Ivoire alors que mes droits sont bafoués. J’invite le Ministre des Affaires Étrangères Abdoulaye Diop à s’investir pour que je puisse rentrer en possession de mes documents », a ajouté l’ex-député, Dr Oumar Mariko.

Figure emblématique de la scène politique malienne depuis l’avènement de la démocratie le 26 mars 1991, Dr Oumar Mariko a longtemps été député à l’Assemblée nationale du Mali avant de tomber en disgrâce avec l’installation des autorités de la transition. Cet acteur politique est opposé à la trajectoire prise par les autorités de la transition. Depuis son lieu d’exil, il multiplie les sorties médiatiques contre la transition malienne. Il exige l’organisation des élections transparentes, le départ des militaires dans la sphère politique et la fin de la guerre qui oppose l’armée malienne et les ex-signataires du défunt accord d’Alger. Oumar Mariko a quitté le Mali il y a près de deux ans. Depuis, il fait la navette entre l’Europe et certains pays de l’Afrique tels que la Côte d’Ivoire et la Mauritanie.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

