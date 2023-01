Mali-France : La Diaspora Malienne de France joue la diplomatie associative ?

Après la suspension de l’aide publique au développement et l’interdiction de toutes aides venant de la France, le Mali et la France ne se parlent plus depuis plusieurs mois. Comment renouer le dialogue entre les deux pays ?

Les regroupements d’associations Maliennes de France (150), sous la direction du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne de France (CSDMF) tiennent une journée de dialogue et d’échanges pour une sortie de crise entre Paris et Bamako, le vendredi 27 janvier dans le 17ème arrondissement de Paris.

Sont attendus à ce cadre de dialogue et de sortie de crise entre la France et le Mali : les autorités diplomatiques et consulaires du Mali en France ; le Ministère Français de l’Europe et des Affaires Étrangères ; la conseillère Afrique-Diasporas de l’Élysée; les Cités Unies association des Maires chargés de la Coopération Internationale (Villes françaises jumelées avec les villes maliennes ) ; les groupes amitiés Mali-France à l’assemblée et au Sénat ; les élus Français d’origine Maliennes ; la deuxième génération issue de l’immigration ; les associations faîtières Maliennes de France (Confédération Générale des Maliens de l’Extérieur, Conseil de Base des Maliens de France, association des femmes de la Diaspora Malienne, Caderkaf, Cadersef, Cadersif, ONG, Mairie de Paris, Mairie d’Angers, Mairie de Bagnolet , Oxfam, etc.).

Correspondance particulière (Paris)

