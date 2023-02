Mali: Le Premier ministre Maïga à Gao avec de bonnes nouvelles

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga accompagné d’une forte délégation comprenant plusieurs membres du gouvernement, est arrivé ce vendredi 17 février à Gao pour une visite de travail de 72 heures.

Arrivé à bord d’un avion de l’armée de l’Air, le chef du gouvernement a été accueilli dans l’effervescence par le gouverneur de Gao, le général Moussa Traoré en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et militaires, sous l’accompagnent des populations de la capitale des Askia sorties massivement en la circonstance.

« Je suis venu vous remercier pour vos prières, votre soutien, votre courage, votre résistance », a déclaré le Premier ministre avant de se soumettre à un véritable devoir de mémoire. « Il est important de rappeler que c’est vous qui êtes restés ici pendant l’ occupation. Vous les imams, vous les notabilités, vous les populations, toutes communautés confondues.

Aujourd’hui, j’ai vu des Songhoï, des Tamasheq, des Peulhs, des Bamanans, tous unis. Comme pour dire qu’il n’y a aucun problème entre les populations, entre les communautés » a en effet insisté le Chef du gouvernement dans la Cité des Askia, indique la cellule de communication de la Primature.

Le Premier ministre a remercié les autorités et les populations de Gao pour l’ accueil qui lui a été réservé et pour les dispositions prises pour garantir le succès de la mission. Il a insisté sur le fait que les priorités exprimées par les populations sont les mêmes que celles identifiées par le president de la Transition colonel Assimi Goïta et le gouvernement. Notamment en ce qui concerne la sécurité et le développement. Le locataire de la Primature a salué au passage les Forces de défense et de sécurité pour les efforts remarquables qu’elles ne cessent de déployer pour la protection des populations,

Le Premier ministre a également rassuré les populations au sujet de la construction de la route Sévaré-Gao, des tronçons Gao-Bourem-Taoussa ainsi que les travaux du barrage de Taoussa. Autant de chantiers structurants qui, selon lui, constituent les priorités du Gouvernement, après bien entendu, les questions de sécurité.

Au cours de ce premier déplacement dans le septentrion du pays depuis son arrivée à la tête du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga n’est pas venu les mains vides. Au programme de la visite de trois jours le chef de l’exécutif procédera à des remises de vivres aux populations et le lancement de la construction de plusieurs infrastructures routières et de développement.

Après son accueil triomphale, et une visite de courtoisie aux notabilités de la ville, le Premier à sa délégation ont participé à la prière du vendredi à la grande mosquée de Gao où se trouve le tombeau des Askia. Les imams et l’ensemble des fidèles ont formulé des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali.

Le visiteur de marque a procédé dès sa première journée de visite à la remise de vivres aux familles durement affectées par les différentes crises qui secouent le pays.

Aboubacar TRAORE

