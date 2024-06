Après la Présidence de la République le 27 mai dernier, les membres du gouvernement à travers le Comité d’orientation de la refondation de l’État (Core), la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Conseil national de Transition, c’était le tour, ici, du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel

Le document reprend les 517 recommandations de l’ANR

C’était en présence des membres du Cesec. Ce rapport de 69 pages couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, a été présenté par le Dr Bougouma Sogoba. Il en ressort que les 517 recommandations des Assises nationales de la refondation (ANR) sont classées en fonction des priorités du pays. Il s’agit des 55 actions prioritaires devant être réalisées durant la période de la Transition, des 153 actions prioritaires complémentaires dont la mise en œuvre doit démarrer pendant la Transition et se poursuit au-delà et des 309 actions non prioritaires pour la période de la Transition. Dans ce document, sur les 55 actions, 20 ont été réalisées soit 36,36%. à ce niveau, les actions prioritaires en cours de réalisation sont au nombre de 33, soit 60%. Cela donne un total de 96,36%. Sur les 153 actions, 10 ont été réalisées et 110 connaissent un début d’exécution. Là, le niveau de performance par rapport à l’engagement du gouvernement est estimé à 98,43 %. Enfin, sur les 309 actions non prioritaires, 19 ont été entièrement réalisées et les 121 sont en cours de mise en œuvre.

L’objectif de cette présentation est de demander au peuple malien s’il est satisfait de la mise en œuvre des recommandations issues de l’ANR. Ce rapport revêt une importance capitale, car il témoigne de notre engagement individuel et collectif en faveur du progrès, de la démocratie et du bien-être de notre nation, a indiqué le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ajoutant que les recommandations issues de l’ANR représentent un socle sur lequel nous nous appuyons pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays.

Occasion pour Yacouba Katilé de saluer la forte volonté politique des autorités de la Transition pour la dynamique impulsée au processus de refondation du Mali. Et cela, « par le biais des réformes politiques et institutionnelles ambitieuses », a-t-il expliqué. Pour lui, le travail assidu et rigoureux du Cinsere-ANR démontre notre volonté commune de faire avancer les réformes nécessaires en vue d’assurer une gouvernance transparente et participative. Le président Yacouba Katilé a souligné l’importance de ce rapport dans sa mission d’accompagnement et de conseil auprès des pouvoirs publics. Il a réitéré la disponibilité de son institution à jouer pleinement son rôle pour la diffusion du contenu du rapport.

De son côté, le coordinateur général du Cinsere-ANR a affirmé que le Cesec apparaît comme le baromètre de la santé d’une nation. C’est pourquoi, Me Amadou Tioulé Diarra a relevé que le rôle moteur du Conseil est indéniable. Ce faisant, il a été reconnu qu’il est intéressant pour tout acteur politique d’éviter de convertir les conseils du Cesec en énergie afin de mettre en mouvement l’ensemble du pays. « En vous présentant le contenu du rapport, l’ambition du Cinsere-ANR est d’avoir des opinions diversifiées sur son travail », fait savoir le premier responsable du Comité. Ce dernier reste convaincu du bien-fondé de la redevabilité de sa structure vis-à-vis du peuple.

Par ailleurs, la phase de présentation a été suivie d’une série de questions-réponses pour permettre aux membres de l’Institution de s’imprégner davantage du contenu du rapport de 2023. Le document recommande, entre autres, de partager les résultats engrangés avec les populations à l’intérieur et à l’extérieur du Mali en vue d’assurer leur appui pour la réussite des actions de refondation de l’État ; de traduire et diffuser les principaux résultats du document en langue locale pour une meilleure appropriation. En perspective, le Cinsère-ANR entend intégrer les recommandations des états généraux de l’éducation, de la jeunesse et de la migration dans son dispositif de suivi-évaluation.

Namory KOUYATE

