Depuis son enlèvement le samedi 28 décembre, Naby Ibrahim Togola reste introuvable. Le silence qui entoure cette affaire plonge sa famille et ses proches dans une angoisse insoutenable. À bientôt une semaine de son absence, aucune piste tangible ne semble éclairer cette mystérieuse disparition, alimentant la peur et les interrogations dans la sphère politique et au sein de l’opinion publique.

Président du parti politique La Nouvelle Vision du Mali, Naby Ibrahim Togola incarne l’image d’une jeunesse engagée pour un changement positif. Son enlèvement, que d’aucuns qualifient de disparition inquiétante, soulève une vive indignation au sein de la classe politique, qui dénonce fermement cette pratique contraire aux principes d’un État de droit.

Face à cette situation alarmante, la famille du jeune leader politique appelle les autorités compétentes à intensifier les recherches pour le retrouver. « Nous vivons dans l’incertitude et la peur. Chaque jour qui passe sans nouvelles de lui est un supplice », confie un proche parent. L’inquiétude dépasse les cercles familiaux. Des organisations de la société civile, des partis politiques et de nombreux citoyens s’interrogent : comment une telle disparition peut-elle survenir sans réponse immédiate des autorités ? Les parents et proches d’Ibrahim Nabi Togola implorent une intervention rapide des forces de sécurité et des instances judiciaires pour faire la lumière sur cet enlèvement. « Nous demandons une mobilisation nationale pour qu’Ibrahim soit retrouvé sain et sauf », insiste un membre de sa famille. Ce drame interpelle sur la nécessité de garantir la sécurité des citoyens et de renforcer la lutte contre les enlèvements et les disparitions inexpliquées.

Correspondance particulière

