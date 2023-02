Malick DIAW : «Notre réussite dépendra de la défense que nous ferons des intérêts vitaux de nos peuples »

Le Président du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, Malick DIAW, à la tête d’une forte délégation, a pris part, les 5 et 6 février 2023, aux festivités de l’an 1 du Conseil national de la transition de la Guinée Conakry. La cérémonie de célébration s’est tenue sur l’esplanade de la Maison du peuple de la Guinée Conakry, en présence des présidents du CNT de la Guinée, du Burkina Faso et du Tchad. Au cours de cette cérémonie, le président du CNT du Mali, Malick DIAW, a mis l’accent sur les reformes dans les différents pays en transition et la nécessité de prendre en compte des intérêts vitaux des peuples dans lesdites reformes. « Il ne fait de doute que notre réussite dépendra de la défense que nous ferons des intérêts vitaux de nos peuples, c’est pour cette raison qu’au Mali, le président de la transition a instruit de prendre en compte les intérêts vitaux des Maliens dans la conduite de l’action gouvernementale… Ensemble, nous réussirons les reformes constitutionnelles et institutionnelles parce que nous avons foi en l’avenir de nos pays », a souligné Malick DIAW.

La célébration de l’an 1 du CNT de Guinée s’est déroulée en deux étapes. Le dimanche, une cérémonie de témoignage s’est déroulée sur l’esplanade de la Maison du peuple avec comme toile de fond, le monument du 22 Novembre 1970. Les différents Présidents ont mis l’accent sur le processus de transition en cours dans leurs pays respectifs. Le Président DIAW, dans son intervention, a salué l’excellent état de coopération entre nos deux peuples et les bonnes relations fraternelles qui unissent les autorités de transition de nos deux pays. Il a insisté sur le fait que ce qui se déroule dans nos deux pays est la forme la plus achevée du tournant générationnel.

Le Président Diaw a aussi insisté sur les indispensables réformes à faire pour doter nos pays d’institutions fortes. « Les nouvelles pages de l’histoire glorieuse de nos deux pays sont en train d’être écrites et nous écrirons ensemble en lettre d’or de la plus belle manière parce que nous sommes convaincus que c’est un devoir générationnel. Assurément, la transition guinéenne, sous la conduite du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, est en train de laisser des traces indélébiles. Il ne fait de doute que notre réussite dépendra de la défense que nous ferons des intérêts vitaux de nos peuples, c’est pour cette raison qu’au Mali, le président de la transition a instruit de prendre en compte les intérêts vitaux des Maliens dans la conduite de l’action gouvernementale. L’occasion est propice de demander à nos peuples de continuer à soutenir les autorités de la transition pour l’atteinte des objectifs en cours dans nos pays respectifs en ayant juste comme seule boussole la vision que nos populations ont de l’avenir dans leurs pays respectifs », a déclaré le président du CNT, Malick DIAW.

Tout comme le Mali, la Guinée Conakry est aussi engagée dans un vaste chantier de reformes. « Ensemble, nous réussirons les reformes constitutionnelles et institutionnelles parce que nous avons foi en l’avenir de nos pays. Nous réussirons tout simplement parce que nous ne pouvons que réussir pour le bien de notre génération et des générations futures », a souligné Malick DIAW.

La journée du lundi a été consacrée a une plénière spéciale ayant comme thème principal : « Parlement et réformes». Après avoir introduit les débats côté malien, le Président Malick DIAW a donné la parole à Dr. Souleymane DE, président de la commission des Lois du CNT (Conseil national de transition) qui est venu longuement sur les réformes en cours au Mali. Au passage, Souleymane DE a salué le travail de titan abattu par le CNT malien qui a examiné plus de 200 textes. Intervenant à son tour, Ousmane Ag Mohamedoune, membre du CNT du Mali, est revenu sur l’aspect doctrinal des réformes.

A. Sogodogo

