L’alliance Chato 2013 est le regroupement fondé en 2013 pour porter la candidature à la présidentielle du député de Bourem, Mme Haïdara Aïssata Alassane Cissé, par ailleurs deuxième vice-présidente du parlement africain. Si en 2013, ce regroupement a apporté son soutien au président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta lors du second tour, cette année ce mouvement entend soutenir dès le premier tour le président sortant. A travers donc ce meeting, il s’agissait ainsi pour les organisateurs de magnifier cet appui électoral par la mise en lumière des actions réalisées par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta depuis son accession à Koulouba.

“Chato ne ménage ni ses moyens, ni son temps pour les couches défavorisées, c’est pourquoi nous avons soutenu sa candidature en 2013 et celle d’IBK et nous n’avons pas regretté le soutien car en plus de nombreuses actions menées dans les différents secteurs, le président de la République a construit un siège pour les Maliens de la diaspora pour plus d’un milliard de Fcfa” a témoigné Oumar Touré, représentant de la diaspora Afrique. Le président de l’Alliance Chato, a rappelé le combat inlassable mené par Chato en Europe, en Afrique, contre certains groupes rebelles lors de l’occupation du nord. “Ce sont les urnes qui feront la différence, nous resterons mobilisés pour soutenir les actions du président de la République” a fait savoir le président de l’Alliance Chato.

Au cours de ce meeting, des projections vidéo ont été faites sur le bilan du président, notamment à travers la loi électorale, la loi sur le genre, la loi sur la programmation militaire…

La représentante du directeur de campagne, Mme Sangaré Oumou Bah, au nom du directeur de campagne, Treta, a salué et remercié l’alliance Chato pour ce soutien de taille.

Quant à Chato, elle a rappelé que cette alliance a pour objectif de participer à l’effort de la construction nationale sur une base de rassemblement de toutes les composantes de la société malienne. C’est pourquoi, elle a invité les membres de ce regroupement à rester attachés aux valeurs cardinales de notre société à savoir, le respect, des autres, la fraternité, la solidarité pour un vivre ensemble dans la diversité culturelle et l’unité nationale. “Je persiste et signe que le président IBK incarne ces valeurs et les a consacrées sans réserve à notre pays. Notre candidat a décidé de ne jamais répondre à ces attaques” a soutenu Mme Haïdara.

Selon elle, leur alliance soutient IBK pour son bilan qui est sans équivoque, reluisant pour la simple raison que le président sortant est en train de redonner au Mali son image de grande nation éprise de paix, de justice, de réconciliation des cœurs et des esprits.

La deuxième vice-présidente du Parlement africain de soutenir qu’un deuxième mandat du président IBK lui permettra de parachever ses actions. “Quand IBK venait au Mali, il était impossible d’aller au nord. Le président a fait de son mieux, mais il ne faut pas oublier que dans la crise malienne chaque acteur a son agenda donc pour tout le monde ce n’est pas la paix. En tout cas, pour nous, IBK est la seule solution, le meilleur de tous et le gagnant” a conclu Mme Haïdara.

Kassoum THERA

