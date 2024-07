Dans le cadre de la relance des activités du Cadre de concertation, l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) a organisé, le lundi 15 juillet, une rencontre d’échange avec les partis politiques. C’était sous l’égide de son président, Me Moustapha Cissé.

Les échanges entre les représentants des partis politiques et l’Autorité indépendante des élections (AIGE) ont tourné autour de l’organisation des élections. Le président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé, a mis l’accent sur l’état des préparatifs de l’élection présidentielle censée mettre fin à la transition. C’est dans ce cadre que l’AIGE a élaboré des outils de travail au profit de ses coordinations.

Il s’agit d’un recueil d’actes-types à prendre par les coordinateurs et deux guides de gestion des candidatures à l’élection des députés et des sénateurs d’une part et d’autre part à l’élection des conseillers des collectivités territoriales.

« Ces deux guides expliquent le processus de gestion pratique des candidatures aux élections (législatives et locales) depuis la date de leur dépôt jusqu’à la publication des listes définitives de candidatures », a expliqué l’ancien président de la CENI.

L’ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats assure la disponibilité totale de l’AIGE qui entend assumer ses missions avec professionnalisme et cela, conformément aux aspirations profondes et légitimes du peuple souverain du Mali.

« Chacun conviendra que l’AIGE est plus que jamais au rendez-vous de ce défi partagé par tous, qui est de marquer nos élections du sceau de l’expertise, de la transparence, de la crédibilité et de l’apaisement. L’organisation réussie du scrutin référendaire en est la preuve », a-t-il souligné.

Pour terminer, Me Moustapha Cissé a indiqué que l’étape suivante va porter sur la configuration des bureaux de vote dont la responsabilité incombe au préfet, au gouverneur du district de Bamako, à l’Ambassadeur et au Consul, après consultation des partis politiques et de la Coordination de l’AIGE dans la circonscription électorale concernée. Une façon pour lui de mettre le ballon dans le camp de l’administration.

Aux représentants des partis politiques, qui s’interrogent sur la date de l’organisation des élections, Me Cissé a tout simplement répondu : « Cela n’est pas du ressort de l’AIGE ». Une réponse qui n’a pas satisfait les partis politiques.

Abdrahamane SISSOKO

