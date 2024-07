Sous la transition politique en cours au Mali, plusieurs acteurs politiques ont connu des difficultés. Souvent arrêtés et placés sous mandat de dépôt ou forcés à s’exiler. Certains pour leurs opinions ou prises de positions politiques. Si quelqu’un se distingue du lot, c’est bien Moussa Mara qui, sans provocation, sans invective, a pu trouver un créneau d’expression. La touche Mara.

Ils sont nombreux, les acteurs politiques qui ont connu des difficultés avec la transition après avoir opiné sur un sujet brûlant du pays ou avoir pris certaines positions. Pour ne citer que Ras Bath, Ben Le Cerveau, Sidiki Diabaté, Dr. Etienne Fakaba Sissoko, Pr. Clément Dembélé, entre autres. Et récemment une dizaine d’hommes politiques sont arrêtés lors d’une réunion et mis sous mandat.

Au même moment, Moussa Mara continue d’opiner et de donner son avis sur tous les sujets du pays. Il est sur tous les plateaux télés. Il dit la même chose que tout le monde. S’il n’est pas d’accord avec la transition sur quelque chose, il le dit. Moussa s’exprime sur toutes les plateformes. Il a ses propres canaux de communication et comme un éditorialiste, il tranche, prend sa position. Pas forcement, celle de la transition.

L’ancien président du parti Yelema sait choisir ses mots, les peser. Comme le dit Rudyard Kipling dans son célèbre poème d’éducation, ‘’Tu seras un homme’’, les parties : « Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais être imprudent », Moussa Mara parle sans rage et avec prudence. Il dit avec douceur, les choses les plus dures.

« Tu peux ne pas aimer Moussa Mara », « Tu peux ne pas être d’accord avec Moussa Mara », « Tu lui reconnaitras son courage et son audace », sont entre autres les témoignages qui inondent les réseaux sociaux en sa faveur. Son courage et son audace, certes, mais la manière et la hauteur avec laquelle l’ancien Premier ministre lance ses flèches, séduisent encore plus.

L’art de critiquer en des moments critiques et l’art de dire la vérité, éveiller les curiosités sans réveiller avec vélocité des hostilités, remarqués et remarquables chez Mara, font de lui aujourd’hui un cas d’école à enseigner.

Mara sait critiquer et par cela, Mara a développé une touche qui lui est propre et qui lui réussit.

Koureichy Cissé

