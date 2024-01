Politique : Me Mountaga Tall appelle à la réussite de la transition

Me Mountaga Tall, président du Congrès national d’initiative démocratique-Faso Yiriwa Ton (Cnid-FYT), a adressé ses vœux aux professionnels des médias le mercredi dernier, à la Maison de la presse de Bamako. Profitant de l’occasion, du président de la Maison de la presse et d’autres faitières, le leader politique s’est prononcé sur des sujets allant de la presse à la Transition en cours.

Me Mountaga Tall a débuté son discours en saluant le rôle vital des médias dans la consolidation de la démocratie et du développement économique et social du Mali. Il a souligné le rôle incontournable des médias en tant que relais entre le peuple et les gouvernants, appelant à la consolidation d’une presse libre et économiquement viable.

Le conférencier a insisté sur l’importance de la presse en démocratie ; tout en suggérant des axes d’amélioration, notamment la formation continue des professionnels des médias, la sécurité de l’emploi, et le respect de la déontologie. Il a également plaidé en faveur de la dépénalisation des délits de presse pour renforcer la protection de la liberté d’expression, tout en soulignant la nécessité de responsabilité dans l’exercice de cette liberté.

En revenant sur l’année 2023, Me Mountaga Tall a évoqué des événements marquants, tels que l’adoption de la nouvelle Constitution et la création de l’Alliance des États du Sahel (AES). Il a souligné la complexité du retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) et le retour de Kidal dans la République, un événement qu’il a qualifié d’épopée. Le président du Cnid a appelé les groupes armés à faire leur autocritique, à renoncer à leurs projets séparatistes, et à participer au dialogue inter-Malien pour contribuer à l’unité nationale. Il a également évoqué la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, soulignant l’importance du respect de la souveraineté de l’État.

« La MINUSMA avait non seulement un problème mais était aussi un problème », estime-t-il

Me Tall a évoqué le sujet de la MINUSMA en disant que les missions de paix des Nations Unies ne devraient pas être perçues comme des engagements permanents. Elles devraient être déployées dans un pays uniquement pendant une crise, et la rapidité avec laquelle elles accomplissent leur mission devrait être le critère de leur efficacité. Cependant, il trouve que des lacunes ont demeurés tant au niveau de du mandat que de l’exécution de la MINUSMA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Comme pour dire que le mandat de la MINUSMA ne répondait pas aux besoins du Mali.

Pendant une décennie, ajoute-t-il, le gouvernement malien a insisté, sans succès, pour obtenir un mandat robuste relevant du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Du coup, le président du CNID trouve que la MINUSMA était devenue un problème plutôt que la solution en raison de son incapacité à répondre aux attentes du Mali. « Les populations locales percevaient les forces de la MINUSMA comme des porteurs d’uniformes armés, mais incapables de les protéger », déclare-t-il. Ainsi, conclut-il, le départ de la MINUSMA doit être compris comme l’épilogue naturel de toutes les missions de paix.

Nécessité de soutenir la transition

Me Mountaga Tall a défini la Transition en cours comme un moment de gestation entre le passé et l’avenir. Comme pour dire que la transition appartient au peuple malien. Cependant, il a appelé à contribuer activement à la réussite de la Transition, en mettant l’accent sur des élections démocratiques, transparentes, et régulières, histoire de consolider les acquis de cette période. Ainsi, Me Mountaga Tall a lancé un appel à l’action concrète pour assurer le succès de la Transition et la pérennisation de ses réalisations. Son discours a reflété un engagement fort en faveur du Mali et de son avenir démocratique. Toutefois, le président du CNID a annoncé la fin de son leadership à la tête du parti.

Vers la fin d’un leadership ?

« Voici exactement 25 ans que je vous adresse, en mon nom et au nom du CNID-FYT, mes vœux. Je souhaite, et je prie ALLAH SWT de m’entendre, que ces vœux soient les derniers que je présente au nom de ce parti qui m’a tant donné », a-t-il déclaré. Me Mountaga Tall a fait de sorte que cette transition ne remet pas en cause l’engagement du parti envers la démocratie. Au contraire, il a exprimé sa confiance en la pérennité de la tradition, désormais ancrée et adoptée par de nombreux membres du CNID. “Elle se poursuivra et s’améliorera sans aucun doute. Inch ALLAH! Ainsi, je ne vous dis pas adieu, mais exprime le souhait de vous présenter mes vœux ailleurs et d’une manière différente“, a-t-il ajouté.

Cette passation de pouvoir marque la fin d’une ère et le début d’un nouveau chapitre pour le CNID. Cependant, le nouveau leadership devra non seulement honorer l’héritage laissé par Me Mountaga Tall mais également relever les défis qui se présentent au parti.

Adama Coulibaly

Commentaires via Facebook :