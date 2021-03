Politique : Moussa Mara à l’écoute de la diaspora malienne

Échanger avec la diaspora malienne basée en Mauritanie, au Togo et au Bénin sur les questions d’actualité du moment. Et connaître leurs conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil. Tel est l’objectif des rencontres d’échanges que l’ancien Président du parti Yelema a eu avec les groupements d’associations et cadres de la diaspora malienne.

En marge de la tournée professionnelle dans les pays africains comme la Mauritanie, le Bénin et le Togo, Moussa Mara a rencontré d’abord la communauté malienne à travers ses leaders en Mauritanie. Plusieurs sujets ont été évoqués comme ceux relatifs à des préoccupations en rapport avec leurs conditions de séjour dans ce pays ainsi que la situation du Mali.

Moussa Mara séjournait à Cotonou, au Benin, dans le cadre de la session du jury du diplôme ouest-africain de diplôme d’expertise comptable dont il est membre depuis plus de 15 ans. Une soixantaine de candidats venant de plusieurs pays dont le Mali ont participé à ces examens. Les futurs diplômés renforceront ainsi la capacité de nos pays en matière de gestion, de finance, de contrôle et de bonne gouvernance.

Enfin, Moussa Mara, lors de son séjour au Togo, a eu des échanges avec la communauté malienne. Avec les cadres travaillant dans des organisations internationales basées à Lomé, il a été question de leur apport souhaitable aux œuvres de construction nationale. Mara a également discuté avec les responsables et leaders de la diaspora malienne du Togo, sur des thématiques relatives à la crise malienne à un moment où le Togo accueille la première session du groupe de soutien à la transition au Mali.

André Traoré

