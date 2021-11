Housseiny Amion Guindo, Président de la CODEM, a déposé une plainte contre X, la semaine dernière, pour tentative d’enlèvement. De son côté, le ministre en charge de la Justice, Mamadou Kassogué, avait décidé de l’ouverture une enquête sur cette affaire.

Ancien ministre et président du Cadre d’échange des partis politiques et regroupements de partis politiques pour une transition réussie, Poulo a déposé sur les réseaux sociaux, une plainte contre X : « J’ai déposé, ce vendredi 19 Novembre 2021, une plainte contre X auprès du tribunal de la Commune VI pour menaces, tentative d’enlèvement et violation de domicile. Des éléments de preuves ont été mis à la disposition de la justice Je ne sais pas quel était l’objectif de cet acte odieux, mais j’attends que la lumière soit faite sur cette affaire. J’invite tous les démocrates à se lever contre ces pratiques qu’on avait bannies au prix du sang de nos martyrs en 1991. Jamais je ne céderai. Croyez en ma détermination à continuer le combat pour le Mali, ma seule patrie, et ce jusqu’à mon dernier souffle.

», a-t-il déclaré.

Husseini Amion Guindo qui s’oppose aux autorités de la transition notamment l’allongement de la durée de la transition a affirmé qu’il avoir reçu des informations sur une tentative d’enlèvement, ou plutôt d’arrestation extrajudiciaire, orchestrée par les plus hautes autorités.

Cette plainte de M Guindo intervient après une décision du ministre de la Justice Mamadou Kassogué, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire sur cette affaire.

Mohamed Sylla

