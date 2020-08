Pour trouver des solutions politiques de sortie de crise au Mali : Le Ministre Boubacar Bah poursuit ses rencontres avec la classe politique

Dans le cadre de l’apaisement du climat socio- politique et ce conformément à la mise en œuvre des mesures prises par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO pour résoudre la crise malienne, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha BAH dit Bill, a rencontré, le lundi 03 août 2020, les Présidents et représentants des partis politiques comme FSD-SAP, R.D.S, FDP MALI KURA, les non alignés, UM-RDA FASO JIGI et CDS.

Selon un communiqué dudit département rendu public, hier, mardi 4 août 2020, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a initié ces rencontres afin de partager avec la classe politique, les voies et moyens pour trouver des solutions politiques de sortie de crise. Les échanges ont porté notamment sur les recommandations de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) relatives à la Démission des 31 Députés. Mesurant la gravité de la crise, le communiqué précise que les responsables politiques ont promis au ministre BAH de ne ménager aucun effort pour trouver des solutions politiques partagées afin de sortir notre pays de cette situation. « Il faut souligner que l’ensemble des Présidents des regroupements des partis politiques de la majorité, de l’opposition et des non alignés ont été invités à prendre part aux différentes concertations organisées par le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation », indique le communiqué du Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Ces différentes rencontres interviennent après celles effectuées par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha BAH et la classe politique les mercredi 29 et jeudi 30 juillet 2020. Ces rencontres concernaient les Présidents et représentants des partis politiques comme l’APR, le PARENA, le RPM, l’ADEMA-PASJ, l’ARP, la COFOP.

Aguibou Sogodogo

