Présentation de vœux du président de l’URD à la presse: Gouagnon Coulibaly crache ses 4 vérités à Salikou Sanogo

« Ne jamais pourfendre la justice, la respecter, appliquer ses décisions et se tourner résolument vers les recours prévus à chaque étape des procédures ». C’est par ces notes de franchise de militant que le président de l’URD, Gouagnon Coulibaly a invité le 1er vice-président Salikou Sanogo à la raison qui selon ses mots, “aurait engagé I’URD dans ” un imbroglio judiciaire sans précédent”.

C’était lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an à la presse tenue le samedi dernier à la Maison de la Presse. L’honorable Gouagnon Coulibaly avait à ses côtés, le président des jeunes, celle des femmes, des cadres et de plusieurs militants et sympathisants venus d’un peu partout du pays pour la circonstance.

Cependant, après avoir rendu un vibrant hommage aux devanciers ayant été à la tête de l’URD notamment, feus Younoussi Toure et Soumaïla Cissé, le président Coulibaly a réaffirmé son soutien à la presse en plaidant pour l’amélioration des conditions de vie des hommes de médias. “La liberté d’informer est un droit sacré et l’URD sera toujours à vos côtés pour la défendre et combattre toute forme de censure ou d’autocensure”, indique-t-il. Par ailleurs, l’orateur a rappelé que le parti Union pour la République et la démocratie, URD a été éprouvé au cours de l’année 2022 par une crise interne qui a failli ébranler ses fondements. Et d’ajouter que quelques camarades de la direction du parti, instrumentalisant la question de candidature dudit parti à une prétendue élection présidentielle, ont hélas exposé nos contradictions internes sur la place publique. Et M Gouagnon Coulibaly de se féliciter, de ” l’organisation réussie d’un congrès extraordinaire le 16 janvier 2022 qui était en parfaite application de l’article 58 de nos statuts”. Avant d’expliquer que le seul motif qui “nous a guidé dans l’organisation dudit congrès était de pourvoir au poste de premier responsable du parti laissé vacant suite à la disparition brutale de notre regretté Président Soumaïla Cissé”, a-t-il indiqué. Toutefois, il déplore que cela a malheureusement servi de prétexte et de matière pour lesdits camarades avec à leur tête le professeur Salikou Sanogo, pour engager I’URD dans un imbroglio judiciaire sans précédent. De même, le président Coulibaly investi depuis le 16 janvier 2022, suite à la confiance de l’écrasante majorité placée en lui, dit être ouvert à œuvrer davantage pour l’unité et pour la cohésion de la famille URD. En ce qui concerne la situation politique du pays, il a réitéré son attachement à la nécessité d’un large consensus de tous les acteurs pour conduire les différents processus électoraux à venir dans la plus grande transparence pour le bonheur de tous les Maliens. Partant, M Coulibaly a invité les militants du parti de feu Soumaïla Cissé à la mobilisation en vue de défendre ses intérêts, et ce, en toute responsabilité.

Yacouba COULIBALY

