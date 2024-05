Annoncé sur le départ depuis 2022, le Premier ministre de la rectification, Choguel Maiga, a toujours su déjouer les pronostics et se maintenir à la tête de l’administration malienne, en dépit d’un bilan mitigé. Et depuis la fin du Dialogue inter-Maliens, sa tête est à nouveau sur une planche à découper car, selon de nombreuses sources, son départ serait cette fois-ci bel et bien acté. Ces employeurs se seraient mis d’accord à l’unanimité pour lui retirer les rênes de la Primature, une nouvelle donne que corroborent les indiscrétions et lever de bouclier d’activistes rattachés à la Primature. La main sur le cœur, le taximan-politologue de New-York a lâché le mot magique en dénonçant un départ imminent de Choguel sur fond de trahison de la part du commandant en chef, qu’il fustige au passage. Vrai ou faux. Malin qui pourra répondre. Alors que le PM affiche plutôt une sérénité, des potentiels remplaçants commencent à circuler. D’aucuns parlent d’un des conseillers du président Goita sans le nommer et d’autres de l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maiga, qui vient fraîchement de conduire à son terme le Dialogue inter-Maliens et qui ne serait pas opposé à l’idée d’un retour à la Primature. Sur les lèvres revient également le nom d’Oumar Tatam Ly, un autre ancien Premier ministre ayant marqué l’esprit des concitoyens en rendant sa démission à IBK sur fond de désaccord sur l’architecture gouvernementale. La question est de savoir si ses principes s’accommodent de la gestion qui caractérise l’actuelle Transition. Et comme toujours le ministre d’Etat chargé de l’administration du territoire, Col Abdoulaye Maiga est annoncé à la Primature qu’il a fièrement occupé en tant intérimaire pendant le repos forcé de Choguel à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique.

Sauf que comme d’habitude, Choguel, une des rares figures emblématiques du M5 à demeurer dans les bonnes grâces des colonels, pourrait ne pas manquer de tour pour déjouer à nouveau les pronostics et se maintenir contre vents et marrées. Il a notamment résisté à l’ostracisme, à l’isolement, à l’humiliation et même au sevrage financier.

Amidou Keita

