Le tribunal de la Commune I a statué hier sur le procès en dissolution du parti Sadi, intenté par le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Dans cette première instance, le ministère n’a pas eu gain de cause.

Après trois renvois successifs, la plainte visant la dissolution du Parti Sadi a été jugée hier lundi 20 mai. Le juge en charge du dossier a débouté le plaignant de ses prétentions indiquant qu’il n’a aucun droit d’intenter un procès pour dissoudre Sadi.

Les avocats du parti, Mes Mariam Diawara et Mamadou Camara ont vu en cette décision, « une victoire pour la démocratie, la justice et surtout pour le parti Sadi ». Les deux professionnels du droit disent attendre la décision écrite du tribunal.

Dans un vocal depuis son exil, le président de Sadi, Dr. Oumar Mariko qualifie à son tour la même décision « de victoire de la démocratie. Selon lui, « le sang des martyrs vient de parler ». Il a aussitôt rendu hommage à la justice malienne, qui à ses dires, prouve à travers cette décision, qu’elle reste « un instrument aux mains du peuple pour faire valoir la vérité ».

L’ancien Premier ministre Moussa Mara et ancien président du parti Yelema, sur sa page Facebook, s’est de son côté réjoui du délibéré. « C’est une victoire pour la justice et c’est une victoire pour la démocratie ». Il dit en outre féliciter tous ceux qui se sont battus pour que justice soit faite. Moussa Mara a par ailleurs appelé les autorités « à ne pas faire appel de cette décision et de profiter de cette occasion pour revenir sur la mesure liberticide de la suspension des activités des partis politiques et des activités politiques des associations. Je leur conseille de s’inscrire dans la voie de la concertation avec les acteurs politiques en vue d’une sortie de la transition vers le haut ».

