Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali : « Bravo au peuple malien pour sa résilience… »

Levée ce jour des sanctions économiques et financières contre notre pays. Bravo au peuple malien pour sa résilience qui a forgé l’admiration en Afrique et ailleurs. Félicitations aux autorités de la transition pour les actions posées qui ont pesé dans cette décision qui soulage le Mali. Remerciements aux Chefs d’Etat de la CEDEAO pour leur sensibilité à la cause du Mali. Il nous reste tous, maintenant, à nous donner la main pour que cette nouvelle phase de la transition soit sereine afin de la conduire et de la conclure dignement.

——————————–

Tiébilé Dramé, président du PARENA, ancien ministre : « La levée, par les chefs d’Etat de la CEDEAO, des sanctions imposées en janvier est une très bonne nouvelles à tous égards »

La levée, par les chefs d’Etat de la CEDEAO, des sanctions imposées en janvier est une très bonne nouvelles à tous égards. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette heureuse issue. Les défis sont nombreux, concentrons-nous sur l’essentiel, préserver l’Etat et le Mali.

Tièman Hubert Coulibaly, Président du Parti UDD, ancien ministre : « Nos populations retrouvent leurs libertés de mouvements à la suite de la réouverture des frontières… »

Le 61ème sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, tenu à Accra le dimanche 3 juillet 2022, a décidé de la levée d’une partie des sanctions économiques et financières qui frappaient notre pays, depuis six mois. Nos populations, qui retrouvent leurs libertés de mouvements à la suite de la réouverture des frontières terrestres et aériennes, sont ainsi soulagées. En saluant vivement les conclusions de ce sommet, nous devons aussi inviter nos autorités à respecter leurs engagements pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel. Les chantiers annoncés doivent impérativement être conduits dans l’inclusion, sans marginaliser quiconque et dans le respect strict du délai supplémentaire convenu ainsi que le respect des libertés publiques. Les défis qui nous attendent sont complexes sur le plan économique, sécuritaire et politique. Seule l’union des forces sociales et politiques pourrait nous permettre de sauver notre Nation. La Communauté sous régionale et internationale dont je salue l’assistance veillera certainement, à nos côtés, à l’exécution efficace et fidèle du nouveau chronogramme.

————————————-

Mamadou Oumar Sidibé, Président du PRVM FASOKO : « Je me réjouis de la décision de la levée des sanctions imposées de la CEDEAO sur le Mali »

Je me réjouis de la décision de la levée des sanctions imposées de la CEDEAO sur le Mali. Je salue la résilience du Peuple malien. Restons soudés autour de l’esprit d’unité nationale.

————————————

Pr. Marimantia Diarra, président de l’ADEMA-PASJ : « La levée de ces sanctions fait suite aux progrès enregistrés, ces dernières semaines dans la conduite de la transition »

DÉCLARATION RELATIVE À LA LEVÉE DES SANCTIONS DE LA CEDEAO CONTRE LE MALI

L’Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) se réjouit de la levée des sanctions diplomatiques, économiques et financières adoptées le 09 janvier 2022, à Accra (République du Ghana) contre notre pays, par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO. La levée de ces sanctions fait suite aux progrès enregistrés, ces dernières semaines dans la conduite de la transition : progrès marqués par la décrispation du climat politique national et l’adoption d’un chronogramme électoral de concert avec l’ensemble des forces sociopolitiques nationales. Aussi, l’Adéma-PASJ remercie-t-il les Autorités de la Transition pour ce changement de paradigme dans la conduite de la transition dont la réactivation du cadre de concertation avec l’ensemble des acteurs sociaux et politiques du pays, toutes choses qui permettront de s’accorder sur une feuille de route consensuelle pour l’organisation d’élections libres, crédibles, inclusives et sécurisées dans le délai convenu. L’Adéma-PASJ tient à féliciter très vivement le Médiateur de la CEDEAO, Son Excellence Monsieur Goodluck Ebele JONATHAN, ancien Président de la République Fédérale du Nigeria, pour ses efforts inlassables dans le suivi du dossier- MALI, ainsi que les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO pour leur accompagnement de la transition. L’Adéma-PASJ espère que cette preuve de bonne volonté de la Cédéao renforcera davantage la bonne foi dominante des acteurs sociopolitiques de notre pays et fera progresser les engagements des Autorités du pays en faveur d’une transition plus inclusive, plus pacifique et opportune vers un régime démocratique dans le délai ainsi convenu. Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice, tout en réaffirmant son attachement à l’appartenance de notre pays à la CEDEAO et à l’intégration africaine, lance un appel pressant à toute la classe politique malienne et aux Organisations de la Société civile, afin de renforcer la dynamique ainsi enclenchée par les Autorités de la Transition et la CEDEAO, pour faire face aux énormes défis auxquels le pays est confronté. L’Adéma-PASJ estime que la présente dynamique doit être soutenue par les Nations Unies, l’Union Africaine, l’Union Européenne, ainsi que l’ensemble de la classe politique malienne, et des Organisations de la Société civile pour donner une caution morale plus forte aux résolutions prises par la CEDEAO. Enfin, l’Adéma-PASJ salue la résilience du peuple malien, qui a supporté ces sanctions avec dignité et stoïcisme. Vive le Mali dans une Afrique plus intégrée ! Vive la démocratie ! Que Dieu bénisse le Mali !

Bamako, le 4 juillet 2022

Le Comité Exécutif

Le Président

Pr. Marimantia Diarra

