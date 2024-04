C’est la mission que le Comité de pilotage du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation s’est assignée et qui justifie les différentes rencontres qu’il a eues avec les institutions et les forces vives de la nation.

Ainsi, après la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, c’était au tour du gouvernement de Transition de recevoir le vendredi 5 avril 2024 le Comité de pilotage du dialogue Inter-Maliens. La rencontre, présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA, était l’occasion pour le Comité de pilotage de rendre compte des activités entreprises depuis la reprise de ses activités le 29 mars dernier.

La campagne d’information avait démarré le mardi 02 avril 2024 avec une session à l’endroit des autorités et légitimités traditionnelles ainsi que des organisations confessionnelles. Ces rencontres ont tous adopté une démarche inclusive, participative et favorisent la bonne compréhension de ce projet d’envergure et de ses enjeux pour le Mali. Le travail est décliné en trois phases :

Les communales qui se dérouleront du 13 au 15 avril 2024 ;Les phases régionales, District, Ambassades et Consulat du 20 au 22 avril 2024.

Quant à la phase nationale, elle se tiendra du lundi 6 au vendredi 10 mai 2024, avec les cérémonies d’ouverture et de clôture qui seront présidées par le Chef de l’Etat, le Président de la Transition.

Cette campagne intensive d’information engagée par le Comité de pilotage à l’intention des Institutions de la République, des autorités administratives indépendantes ainsi que des Forces vives de notre nation dans toutes leurs composantes, a pour objectif de faire une dissémination saine des termes de référence et des documents annexes.

Ces discussions préliminaires, a soutenu le Président du Comité de pilotage Ousmane Issoufi MAÏGA, ont permis à certains de nos compatriotes, d’anticiper sur les discussions du dialogue proprement dit. Ce qui a fait dire au Président que ” nous y avons senti une envie réelle de dialoguer, de parler, de discuter ».

Le Président du Comité de pilotage s’est également dit satisfait du déroulement de la campagne. Ce qui n’aurait été possible sans le soutien du gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA. Ousmane Issoufi MAÏGA a qualifié les membres du gouvernement de « patients, attentifs et attentionnés, pédagogues, avec des éclairages pointus qui nous ont permis d’asseoir un dialogue direct préliminaire entre gouvernants et gouvernés ».

En réponse, le Premier ministre a salué l’esprit de patriotisme qui a animé la réalisation de cette volonté commune. Le Chef du gouvernement a également insisté sur l’importance de la vulgarisation du dialogue inter-Maliens. Pour lui, chacun se doit d’être ambassadeur du dialogue avant d’être futur participant, de partager les Termes de référence avec ses bases et ses démembrements.

CCRP

Commentaires via Facebook :